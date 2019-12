Un grande de Inglaterra iba a fichar a Lionel Messi ¡por error!

Manchester City estuvo cerca de quedarse con el astro argentino

La historia de Lionel Messi como la conocemos en Barcelona estuvo a punto de no suceder, todo gracias al Manchester City que en 2008 realizó una estratosférica oferta por el argentino, sin embargo, todo se trataba de un error.

‘La Pulga’ comenzaba a brillar con los ‘culés’, ya había ganado La Liga, la Champions y había jugado un Mundial, por ello, no era raro que varios equipos lo desearan, pero lo que ocurrió desde Inglaterra fue insólito y así lo narró Gary Cook, entonces CEO de los ‘Citizens’, quien en una videconferencia con representantes de Thaksin Shinawatra, propietario del equipo inglés en aquel año, tuvieron la confusión.

“Estábamos en Londres en una videollamada. Pairoj Piempongsant (trabajador del dueño) se estaba calentando. El teléfono estaba en la mesa y estaba hablando con Paul Aldridge (director de operaciones), quien había estado en el West Ham. Imagina la escena, estaba Paul con su acento londinense: ‘Pairoj, debes decirme qué estamos haciendo. Se está saliendo de control’. Pairoj estaba en una sala de prensa, recibiendo un masaje y gritando: ‘yes, yes, yes, very messy, messy. It’s getting messy (Sí, sí, sí, es un desastre, se está complicando todo)”, comentó el directivo.

Posteriormente, hubo algunos errores de conexión por lo que Cook entendió equivocadamente que debían ir por Lionel Messi, fue así como pusieron una oferta de 80 millones de euros por el jugador.

Después recibieron una llamada desde la Premier League para confirmar si la oferta era en serio, ya que en Barcelona estaban interesados de que ofrecieran tanto dinero por un joven de 21 años: “David Richards me llamó de parte de la Premier League y me dijo: “¿pusiste una oferta por Lionel Messi? ¿ochenta millones de euros? ¿estás loco?”.

Finalmente, decidieron no continuar con la negociación y llevaron al equipo a Robinho del Real Madrid. Una situación que habría cambiado radicalmente el rumbo de Messi, el Barcelona y el Manchester City.