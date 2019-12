A Charlie Zaa le gusta ser arriesgado

Aunque se dio a conocer con los boleros, el cantante colombiano no ha dejado de grabar discos que abarcan una gran variedad de géneros

Hace poco más de 20 años que Charlie Zaa irrumpió en el mundo de la música con “Sentimientos”, un disco que además de haberse posicionado en el primer puesto de la lista de Top Latin Albums de Billboard, puso en el mapa a este artista colombiano cuya carrera, aunque había comenzado como vocalista de dos famosos combos –el Grupo Niche y la orquesta Guayacán–, no había despegado a nivel internacional.

Sin embargo, y a pesar de que Zaa había interpretado una variedad de géneros, sobre todo tropicales, fue el bolero y la música romántica lo que lo encumbró en América Latina y España. “Sentimientos” incluyó temas como “Ódiame”, “Te esperaré”, “Rondando tu esquina”, “Nuestro juramento” y “No me toquen ese vals”.

Luego de este disco vino “Un segundo sentimiento”, un álbum con el que Zaa repitió el éxito del primero y que también incluía éxitos románticos del pasado.

Sin embargo, el fenómeno Zaa no continuó con los discos subsiguientes, como el mismo artista lo reconoce.

“Pues sí me ha costado [despegarme del éxito de los primero discos]”, dijo el intérprete, que ofrecerá el sábado un concierto en el Quiet Cannon. “Pero me gusta lo que se vivió en su momento […] Y definitivamente no existe la posibilidad de hacer un concierto sin tocar el repertorio de lo que fue mi primer álbum y el segundo”.

Eso, no obstante, no ha impedido que Zaa siga grabando discos e incursionando en otros géneros, como es el caso de “Pecado y religión”, el nombre del tema que ahora promociona y que será parte del CD –que llevará el mismo título– que planea estrenar en marzo.

“Me considero muy bendecido porque he podido grabar en varios géneros”, dijo. “He hecho boleros, valses, cumbias, bachata, salsa; entonces siempre he sido una persona muy arriesgada y muy segura de cada paso que doy en cuanto a los géneros que he tenido la posibilidad de grabar”.

Este sería el noveno disco de Zaa, que se aleja mucho del estilo que lo hizo tan popular porque, al menos “Pecado y religión”, es una mezcla de bachata, salsa, vallenato y hasta música urbana. Con esta fusión, busca no solo demostrar que es un cantante capaz de interpretar –y bien– toda esta diversidad de estilos, sino también llamar la atención de todas las generaciones.

Y es que el apoyo de las radios no es el mismo que hace veinte años, dijo.

“Ahora la radio está muy segmentada y nos limita mucho para promocionar la música que estamos haciendo”, dijo el cantante, que no pierde la esperanza en que su nuevo producto sea apreciado y valorado. “La poca gente que lo ha escuchado nos ha hecho buenos comentarios y ha generado una gran sensación en el corazón de la gente que me sigue”.

En detalle

Qué: Charlie Zaa

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: Quiet Cannon, 901 N. Via San Clemente, Montebello

Cómo: boletos $45 a $60

Informes: (800) 668-8080 y ticketon.com