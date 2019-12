Tres preguntas clave para saber si sufres de baja autoestima

Si respondes afirmativamente a alguna de ellas tienes que analizar tu relación

Hoy te voy a hacer tres preguntas y donde me respondas “si” a una de éstas, quiere decir que careces de amor propio y esto afecta tu relación amorosa.

Número 1: ¿Te has puesto una venda y has aceptado las mentiras de otro, es decir, aun sabiendo que tu pareja te miente, prefieres hacer que nada pasa? Hay mujeres que piensan que si confrontan a su pareja crearán caos y éste las dejará, entonces prefieren hacer que nada pasa y continuar con la relación. Y si tu eres una de ellas, déjame decirte que careces de amor propio.

Número 2: ¿Has justificado la frialdad y la falta de atención de tu pareja? Si tu eres de la que se mantiene diciendo “Es que está cansado, tiene mucho trabajo, tiene traumas de su infancia” Si buscas cuanta excusa existe para justificar sus descuidos, sufres de baja autoestima.

Número 3: ¿Soportaste o has soportado más de una infidelidad con la misma persona? Eso es inaceptable, es muestra de que no te estás queriendo a ti misma. Hay relaciones que han podido superar una infidelidad con terapia, pero más de una infidelidad y de la misma persona, es evidente que sufres de baja autoestima.

Si respondiste sí a alguna de estas preguntas estás siendo infeliz en tu relación y el miedo a estar sola no te permite alejarte de tu pareja. No permitas que nadie te trate como tú no lo mereces y si crees que no puedes estar sola, busca ayuda.

Mi invitación es a que a partir de este momento te comprometas a quererte, valorarte y respetarte porque la persona más importante en este mundo eres tú.

Te invito a que me sigas en mi Facebook “Maria Marin Online” recientemente publiqué un video que se llama “TEST: 7 PREGUNTAS PARA SABER SI SUFRES DE BAJA AUTOESTIMA” en él te explico detalladamente cómo aumentar tu amor propio.