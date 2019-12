Una carroza pone su foco de atención en los desamparados

Cuarenta flotas estarán presentes en el Desfile de las Rosas 2020

Herbert Butler todavía no puede creer que apenas hace unos meses dormía en las calles y ahora se prepara para ser uno de los participantes que representará con orgullo una de las carrozas en el Desfile de las Rosas 2020.

“Nunca pensé que esto me pasaría a mí”, dijo ayer, mientras veía cómo los voluntarios adornaban la carroza de AIDS Healthcare Foundation (AHF) en Irwindale.

El 1 de enero, el oriundo de Baltimore, Maryland, irá saludando a la multitud desde esta carroza titulada “Hope for the Homeless” (Esperanza para los desamparados).

En ocaciones, Butler —un veterano del Army— encontraba refugios o casas temporales pero nunca nada fijo por eso vivió por temporadas en las calles de Hollywood por dos décadas. Contó que nunca se casó ni tuvo hijos.

En junio de 2019 Butler conoció a Nicole Farley, su trabajadora social y quien se fue ganando su confianza poco a poco. En agosto de 2019 le consiguió un hogar permanente en Hotel Baltimore del área de Skid Row, en el centro de Los Ángeles.

Farley indicó que la historia de Butler no es ajena a la de muchos desamparados que solo necesitan una mano amiga para poder salir adelante. “Ha sido un privilegio trabajar con él y saber que nos une la música también”, agregó.

Butler disfruta de tocar el piano y el abuelo de Farley era un reconocido músico de jazz. Como algo del destino, la trabajadora social lo conoció mientras él esperaba su turno en Union Station para tocar por un momento el piano —que se encuentra en la estación y está disponible para el público.

Butler ama tanto la música que cuando se le preguntó su edad contestó: “Tengo la edad de las teclas del piano, 36 negras y 52 blancas, es decir 88 [años]”, aseveró con una sonrisa.

Carroza con propósito

La carroza “Hope for the Homeless” rinde tributo al trabajo que AHF ha hecho por años enfocándose en ayudar a los desamparados a conseguir hogares.

Se estima que hay cerca de 60,000 personas sin techo en el condado de Los Ángeles y el trabajo gubernamental no es lo suficientemente rápido para atender esta crisis.

Ged Kenslea, portavoz de AHF, dijo que desde 2017 la fundación ha comprado, renovado y reutilizado ocho hoteles y moteles de Los Ángeles ayudando a crear 800 unidades de vivienda para familias extremadamente pobres o personas sin hogar.

“Sentimos que esta es una forma más rápida de enfocarnos en la indigencia”, indicó. “Hay más de 10.000 edificios de estos en el sur de California que pudieran ser utilizados de esta forma”.

Kenslea dijo que desafortunadamente el gobierno trabaja a paso tan lento y la construcción de viviendas bajo su supervisión son tan costosas que impide avanzar de forma rápida.

Él dio como ejemplo que mientras que un hotel/motel desocupado se puede renovar a un costo de $17.000 por cuarto, las unidades que planea hacer la ciudad son a un costo de $500.000 cada una.

“Hay un desequilibrio”, indicó Kenslea abogando por vivienda más rápida. “Tenemos mucho que hacer”.

La carroza de Hope for the Homeless es una de 39 flotas que participarán en el Desfile de las Rosas 2020 que comienza a las 8:00 a.m. y que recorrerá cinco millas y media sobre el bulevar Colorado, en Pasadena.

Para más información visite: https://tournamentofroses.com/