El bikini hilo dental de Esperanza Gómez que apenas le cubre lo más íntimo

La actriz porno exhibió sus atributos con un revelador modelito

La sensualidad de Esperanza Gómez volvió a hacerse presente en redes sociales con unas picantes fotos que deja poco a la imaginación.

Hace unas horas la actriz porno enloqueció a sus más de 4 millones de fans de Instagram al compartir unas imágenes donde se le puede observar modelando muy atrevida con un bikini hilo dental amarillo que apenas cubre lo más íntimo de su curvilínea anatomía.

“Que tal si me cuentan que propósitos tienen para fin de año y el que más me guste le doy un regalo sorpresa… Feliz noche. No olviden pasar por mis historias…”, escribió la colombiana en una de las publicaciones que hasta el momento acumula más de 56 mil likes y cientos de piropos.

Previo a esta instantánea, Esperanza mostró sus atributos disfrazada de Mrs. Claus, con una sexy tanguita y medias de red rojas para desearles una feliz Navidad a su fanaticada.