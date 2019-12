“Me entregué cada partido” Guido Rodríguez manda un emotivo mensaje.. ¿de despedida?

View this post on Instagram

A veces se gana a veces se pierde, pero duele más cuando es como ayer. La única respuesta que encuentro es que todo pasa por algo, de todo se aprende y hay que saca lo positivo. El que no hace nunca se equivoca, yo hice y lo volvería hacer por qué así me nace. Me entregue cada partido no me guarde nada, lo di todo no me quedaba más, y por eso hoy estoy triste con bronca, pero tranquilo conmigo. Pasan muchos pensamientos por mi cabeza, sentimientos de frustración pero así es el fútbol así es la vida. Hay algo que me motiva hoy y es poder levantarme y seguir por más. Estoy Orgulloso de mis compañeros y cómo siempre lo dije: a muerte con ellos. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes de aliento. Gracias al @clubamerica por un torneo más.