Estos son los peores 5 autos de la década

Lo peor de todo es que los fabricantes los siguen produciendo

El 2019 llegó a su fin, dejando atrás una década de escándalos de emisiones, retiros masivos a causa de fallas en bolsas de aire y cientos de lanzamientos de modelos nuevos.

En la década de los 2010s la industria automotriz sufrió varios cambios drásticos. Por ejemplo, los gustos de consumidores en los Estados Unidos se inclinaron más por los autos amplios y altos como los SUVS, causando la descontinuación de varios modelos sedán.

También, los consumidores optaron más por comprar autos inteligentes que no solo incluyeran características que ayuden a prevenir el robo de autos, sino a evitar accidentes, además de incluir sistemas operativos de infotainment como Apple CarPlay y Android Auto.

Sin embargo, el cambio más radical de todos ocurrió con la introducción de los vehículos eléctricos y autos autónomos que, aunque todavía no dominan el mercado, dieron mucho de qué hablar este 2019.

Pero no todo fue innovación y excelencia para la industria automotriz en esta década, muchos autos no dieron el ancho y recibieron pésimas críticas y reclamos que los pusieron el la lista de los peores de la década.

He aquí los peores autos de la década (2010-2019), según Jalopnik.

5.- Ford EcoSport 2012

El Ford EcoSport es un auto con alta eficiencia de combustible y suficiente espacio para toda una familia… pero, ¿quién decidió que fuera un SUV? Este auto es el perfecto ejemplo que no todo tiene que ser un SUV. Así como lo argumenta Jalopnik, el EcoSport sería un mejor y más amplio auto si fuera un wagon y no un SUV. Pero en un mercado donde los fabricantes construyen más SUVs que nada, no hay espacio para la creatividad.

4.- Buick Cascada 2016

Este versátil modelo no tuvo ningún fallo significante en su motor, rendimiento de combustible o característica de seguridad. Sin embargo, Jalopnik apunta a que el diseño del modelo, el cual es un convertible, es muy aburrido. El auto fue lanzado en el 2012 y no se sabe si regresará en el 2020. Ofrece cuatro opciones diferentes de motor y dos transmisiones de seis velocidades.

3.- Lexus LX570 2012

El fabricante de lujo de Toyota, Lexus, siempre ha entregado modelos excelentes que lo posicionan como uno de los autos más confiables. Sin embargo, la SUV LX570 del 2012 fue promocionada con un precio simplemente ridículo: $100,000. Según Jalopnik, el SUV de lujo no vale lo que el fabricante pidió por él, especialmente hace siete años.

2.- Fisker Karma

Fisker Automotive produjo este deportivo auto híbrido del 2011 al 2012. ¿Por qué tan poco tiempo? Pese a su elegante y veloz diseño, el vehículo fue clasificado como un auto compacto debido a que su interior era muy diminuto. El auto era básicamente un sub-compacto ecológico con cara de deportivo. Tal vez muy avanzado para su época.

1.- Elio P4

Fue creado por la compañía estadounidense Elio Motors que se fundó en el 2009. El vehículo fue lanzado a principio de la década, pero una serie de escándalos y criticas lo han estancado su producción hasta el día de hoy. Entre sus más notables características se encuentran las tres ruedas del vehículo y un económico motor que rinde hasta 84 millas por galón en carretera. Pero según explica Jalopnik, el auto – que sigue sin ser fabricado – fue una pésima idea desde el principio. Lo pero de todo, su imitación del motor GEO Metro que estaba lleno de fallas.

