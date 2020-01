Álvaro Morales le da con todo a Pulido en Twitter y le lanza un gran reto

muy ansioso de que empiece el torneo de la @MLS y por debutar con mi nuevo equipo @SportingKC 🔵⚪️#AP9 / Very excited to start with the @mls tournament and to debut with my new team @sportingkc #AP9 pic.twitter.com/Uec8yYLtGI

— PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) December 19, 2019