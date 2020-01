Las Cuadrántidas: la lluvia de meteoros más intensa se acerca a su máximo el 4 de enero

La lluvia de estrellas de las Cuadrántidas será visible también en Estados Unidos, de acuerdo a las predicciones

MADRID – La lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, la más intensas del año, se verá en su máximo esplendor la noche del 3 al 4 de enero y se prevé que alcancen los 100 meteoros por hora.

Será preciso esperar hasta la madrugada del día 4 de enero, ya que será cuando la constelación del Boyero se encontrará alta en el cielo y no habrá Luna, según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). La actividad final de meteoros se espera, de media, que llegue a uno cada cuatro minutos.

La Organización Internacional de Meteoritos (OMI) predice que el pico 2020 llegará el 4 de enero a las 08:00 UTC.

Si ese pronóstico se cumple, coloca el pico alrededor de las 3 a.m., hora del este, en América del Norte (2 a.m., hora central, 1 a.m., hora de la montaña y 12 a medianoche, hora del Pacífico) el 4 de enero. Para cambiar UTC a su hora, clic aquí.

Las llamadas estrellas fugaces son en realidad pequeñas partículas de polvo de distintos tamaños, algunas menores que granos de arena, que van dejando los cometas a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol, tal y como explica el IAC.

La corriente de partículas resultante (llamados meteoroides), debido al deshielo producido por el calor solar, se dispersa por la órbita del cometa y es atravesada cada año por la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

Durante este encuentro, las partículas de polvo se desintegran al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, creando los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros.

Sin embargo, el IAC reconoce que esto es cierto para la mayoría de lluvias, pero no para las Cuadrántidas y las Gemínidas, debido a que no existe ningún cometa que coincida con la trayectoria de la nube de “escombros”. Los cusantes de estas dos lluvias de estrellas son dos asteroides, 3200 Phaeton en el caso de las Gemínidas y 2003 EH para las Cuadrántidas.

El evento se podrá seguir a través del canal sky-live.tv , englobado en las iniciativas de divulgación del proyecto europeo EELabs, retransmitirá en directo la lluvia de estrellas desde el Observatorio del Teide.