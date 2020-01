Lupillo Rivera explotó después de ser insultado y ridiculizado en Instagram 

El ex de Mayeli Alonso y Belinda no se quedó callado y expuso el nombre de la persona que tanto daño le ha estado haciendo

Lupillo Rivera grabó un vídeo en donde explotó en contra de todos aquellos que ha estado lanzando fuertes insultos en su contra. El ex esposo de Mayeli Alonso intentó ser gracioso en su grabación, pero no por esto dejó de ser duro y directo con sus haters.

El cantante expuso públicamente a la persona que tanto daño le ha estado haciendo en las redes sociales y aseguró que en este 2020 no se dejará de nadie.

“Este año 2020 no voy a aceptar ningún comentario negativo, voy a agarrar y voy a borrar las cuentas de las gentes que me pongan comentarios negativos. Si no me quieres y te caigo gordo, ¿para qué me sigues? Es así de sencillo”, aseveró el cantante.

El hermano de Rosie y Jenni Rivera también le dejó un mensaje claro a los que le odian de manera gratuita y añadió un consejo: “Sé feliz, arregla tu corazón, hazle el amor a tu mujer, concéntrate en tu familia y no estar poniendo comentarios malo”.

Lupillo también le advirtió a la persona que ha liberado su ira que su cuenta sería, probablemente, eliminada de la red. “Yo creo que para mañana van a borrar tu cuenta y no vas a poder desear feliz año a nadie”.

Aquí el vídeo de Lupillo Rivera con todas estas declaraciones.