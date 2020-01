Christopher Uckermann “reunión con RBD es casi imposible”

El ex RDB estará concentrado en su proyecto solista

Aunque hace unos días los ex integrantes de RBD tuvieron un reencuentro que enloqueció a las redes sociales, fue sólo una reunión de amigos. Y es que el grupo ya es cosa del pasado y volverse a subir juntos a un escenario es casi imposible, asegura Christopher Uckermann.

Sobre todo porque cada uno está inmiscuido en sus propios proyectos, como él que hace poco publicó nueva música, como “La Revolución de los Ciegos” y “Sutil Universo”, donde muestra un estilo funk alternativo.

“Me había metido mucho más a la cuestión actoral porque sentía que tenía que crecer más actoralmente y seguir preparándome para lo nuevo.

“Sí estuve clavado un tiempo en hacer series y películas, pero en realidad no he parado de hacer música. De hecho me puse a estudiar música y he seguido preparándome porque mi intención es seguir haciendo música ¡me encanta tocar!”, expresó.

El 25 de diciembre estrenó la película El Hubiera Sí Existe junto a Ana Serradilla, además en 2020 llegará la segunda temporada de la serie Diablero.

No obstante, ha decidido que este año explotará su faceta como cantante, incluso durante su estancia en Los Ángeles, se dedicó a desarrollarse como compositor para hacer sus propias canciones.

“Este disco va a renovar mucho más que todo lo anterior”, adelantó.

El intérprete de “Sinfonía” publicó en 2010 su álbum Somos, y ahora apuesta por un sonido de guitarras rítmicas con funk.

“Me gusta llevarlo a otro polo y decirle a la gente que hay otras cosas que están sonando y que son interesantes”.

Con planes para lanzar su nueva producción en febrero, el cantante tiene la intención de combinar la música con la actuación.

“Las dos son carreras muy celosas, mi idea es que cuando termine un proyecto actoral, me voy a ir a tocar, estaré campechaneando, pues tengo la oportunidad de aterrizar mis conceptos”, dijo Uckermann.

