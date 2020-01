Rashel Díaz presume la belleza de su hija Daniela en traje de baño, y la felicita por su cumpleaños 

La conductora de televisión de la cadena Telemundo está muy orgullosa de su pequeña princesa que ahora llegó a sus dulces 16

Rashel Díaz está muy orgullosa de su hija Daniela quien ha llegado a sus dulces 16 años. Y como era de esperarse, la conductora de Un Nuevo Día compartió un dulce mensaje en sus redes sociales, en donde expresó todo el amor que siente por aquella que llama “su princesa”.

Aquí las palabras de la famosa estrella de Telemundo:

“Hoy cumple la princesa de la casa, 😍 Increíblemente ya son 16 y aunque sé que para los jóvenes parecen muchos, realmente son pocos años!!! Hermosa hija mía no pretendo vivir tu vida créeme, deseo que tengas la libertad adecuada (dependiendo de tu edad) para tomar tus decisiones, vivir la vida de la manera que la ves y cumplir los sueños que tu misma te plantees!!!”.

Por amor a su hija la conductora de televisión también expone en su mensaje la plegaria que le hace a Dios por el bienestar de su hija:

“Le pido a Dios cada día que te guíe por el mejor camino, que te haga fuerte para no caer ante las tentaciones que quizás muchos hoy ven como cool, que siga mostrándote el camino hacia tu propósito, que te proteja guiando el carrito que con tanto amor y sacrificio te regalamos, que cuide ese corazón hermoso que posees, que antes de hacer algo te preguntes ¿qué consecuencias traerá esto para mi vida? Recuerda lo que siempre te digo, es tu vida y nadie la vivirá por ti, solo tú”.

Rashel también hace público su compromiso de siempre estar para ella: “Mamá siempre estará aquí, aunque me moleste en ocasiones, aunque sea exigente, aunque te diga que no estoy de acuerdo contigo, aunque sepa que quizás la decisión que tomaste no te regalará un buen final, mi apoyo será incondicional, porque te amo infinitamente. ❤ Felices 16 mi amor. 🤩 #VidaRashel”.