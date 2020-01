¡Sencillito! CR7 presume tener el Rolex más caro del mundo

El ‘Comandante’ presumió en Dubai un Rolex muy llamativo valorado en casi medio millón de dólares

Cristiano Ronaldo se da el lujo de tener todo, ser un crack, tener una novia hermosa, ser guapo y tener el reloj más caro del mundo.

Se trata, ni más ni menos, del reloj más caro jamás fabricado por la mítica marca: el GMT-Master referencia 116769TBR, más conocido como GMT-Master Ice.

Este accesorio se compone de oro blanco de 18 quilates y casi 30 quilates de diamantes que cubren la caja, el brazalete e incluso la esfera.

El modelo, presentado en 2007, ya no se produce, pero sigue siendo el Rolex más caro hasta la fecha, ya que fue lanzado con un precio de $485,350 dólares, sin embargo no es el reloj más valioso que ha lucido CR7: en 2018 se presentó a una conferencia de prensa con un Caviar Tourbillon de Jacob & Co fabricado en exclusiva para él que tiene un valor de 2.5 millones de dólares.