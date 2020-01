Trump participa en un evento de campaña en Miami en una iglesia integrada por indocumentados

La visita del presidente estadounidense ha generado un gran malestar en la comunidad proinmigrante del sur de la Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervendrá este viernes por la tarde en la iglesia evangélica “Ministerio del Rey Jesús” en la ciudad de Kendall, al sur de Miami (Florida), para impulsar el grupo “Evangélicos por Trump”, una coalición de 70 pastores que apoyan públicamente al presidente.

La presencia del jefe del ejecutivo estadounidense en este lugar ha generado una gran polémica en la comunidad migrante del sur de la Florida y, especialmente, porque la muchos de los miembros de esta iglesia son indocumentados.

¡Feliz Año Nuevo de parte de mi familia a la suya! Estoy muy agradecido por todo lo que Dios hizo este año y estoy a la expectativa por lo que viene en esta nueva década. pic.twitter.com/z8v9VTXHmv — Apostol G. Maldonado (@ApostolGM) January 1, 2020

El fundador y pastor de la Iglesia “El Rey Jesús” de Kendall, Guillermo Maldonado, invitó hace unas semanas a los indocumentados a asistir a este evento de campaña del presidente Donald Trump porque no les iba a pasar nada.

La abogada y representante legal Sandy Pineda declaró a Univision: “Les dijimos que no necesariamente necesitas ser un ciudadano americano para asistir, no que no necesariamente tiene que ser documentado”.

Por eso, la visita del mandatario estadounidense, que busca con ese evento cautivar el voto hispano, se está viendo con bastante recelo. Muchas organizaciones del sur de la Florida han expresado su malestar por este acto político y recuerdan que Trump ha implementado la línea dura en su política migratoria para frenar al máximo la migración ilegal.

Según ha informado la Casa Blanca, Donald Trump pronunciará su discurso sobre las 5 de la tarde. Después de poco más de una hora, se trasladará en avión a su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).