La exigencia del Real Madrid: “Aquí un día eres Pelé y al otro día no juegas”

La exigencia en el club merengue no permite que nadie se confíe

No hay mejor explicación para un joven como Vinicius de la presión que significa jugar en el Real Madrid que la explicación que le dio su paisano, Marcelo:

“Marcelo ya me había advertido: aquí, un día eres Pelé y al otro no juegas nada. Parezco tranquilo, pero me pongo nervioso por dentro. En mi debut con el Flamengo estaba muerto de miedo. No quería tocar la pelota“, reconoció en joven a la revista brasileña Placar.

🎙️ VINICIUS: "Parezco tranquilo, pero me pongo NERVIOSO por dentro. NUNCA PERDERÉ mi ALEGRÍA". (Vía 'Placar') pic.twitter.com/MUKNibnSe5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2020

El delantero brasileño no ha despegado como ya se vaticinaba en el club blanco, sin embargo en el equipo hay paciencia par buscar su mejor desarrollo posible y que se convierta en un jugador que haga diferencia. Él tampoco pierde la paciencia: “Dejo que las cosas sucedan de manera natural, Yo soy de esta manera y nunca perderé mi alegría“.

Vinícius, un jugador en el que el mundo del fútbol tiene la mira puesta y que debería ser una de las máximas figuras a seguir de cara a esta nueva década en el mundo del balompié.