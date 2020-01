Resoluciones migratorias para el 2020

En mi primer columna Consulta Migratoria® del 2020, les ofrezco algunas recomendaciones para el nuevo año

No viajar a los Estados Unidos ilegalmente . En los últimos años se ha visto un incremento de personas que viajan ilegalmente a los Estados Unidos buscando refugio o una mejor vida en el país. Muchas de estas personas han sido mal informadas en sus países de origen sobre la disponibilidad de beneficios migratorios y oportunidades en los Estados Unidos.

Es de suma importancia que antes de emprender un viaje peligroso y costoso se asesoren con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal con experiencia y licencia en los Estados Unidos para que evalúen su situación. No todas las personas califican para beneficios migratorios y el profesional legal autorizado debe analizar su situación de forma objetiva para determinar sus opciones legales.

2. No contraten a abogados extranjeros, notarios públicos, consultores de inmigración o multiservicios para recibir asesoría legal migratoria de Estados Unidos. Solamente abogados con licencia en los Estados Unidos o representantes acreditados por el gobierno federal están autorizados para brindar asesoría legal sobre la ley de inmigración de Estados Unidos. Al contratar un profesional autorizado, disminuye la posibilidad de ser mal asesorado o víctima de fraude.

3. Siempre verifiquen las credenciales del abogado o representante acreditado en los Estados Unidos. Asegúrese que el profesional legal que contrate tenga licencia, experiencia y ningún historial criminal. Pida ver sus diplomas, certificaciones y comprobantes que pueden ejercer leyes.

Si no se los quieren mostrar, busque otro profesional legal autorizado para que lo ayude. Si sospechan que le están mostrando documentación falsa, pueden verificar si un abogado tiene autorización para ejercer con la Barra de Abogados del estado o territorio de los Estados Unidos donde esté matriculado.

Como la ley de inmigración es federal, un abogado puede estar matriculado en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos. Pregúntenle al abogado en qué estado o territorio está registrado como abogado. En el caso de un representante acreditado, pueden verificar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

4. Hagan trámites migratorios inmediatamente si son elegibles. Muchos factores pueden influir y afectar la habilidad de hacer trámites migratorios. Varios de los beneficios migratorios toman años para tramitarse. Cuanto antes comience el proceso, es mejor. Tengan en cuenta que el gobierno federal anunció en noviembre del 2019 planes de aumentar las tarifas para trámites migratorios. Si actúa inmediatamente, podría ahorrar dinero. Además, es posible que legisladores hagan cambios en la ley para restringir la inmigración a los Estados Unidos.

5. Residentes permanentes deben hacerse ciudadanos lo antes posible. Un ciudadano estadounidense tiene más beneficios que un residente permanente de Estados Unidos, incluyendo tener acceso a mejores trabajos, pedir a más familiares y protección de deportación. Aplica para la naturalización lo más pronto posible si eres elegible.

6. Pidan a sus familiares inmediatamente. Por años, se han presentado propuestas en el Congreso de los Estados Unidos con el fin de limitar la inmigración por medio de familia. Estos proyectos de ley no han tenido éxito, pero no se sabe que pueda pasar en el futuro.

Ciudadanos estadounidenses pueden pedir a padres, cónyuge, hijos y hermanos solteros o casados. También pueden traer a hijos casados junto a sus cónyuges e hijos solteros menores de 21 años. Eso significa que pueden traer a sus nietos de forma derivada, por medio de la petición de un hijo casado, aunque no pueden presentar una petición directa para un nieto.

Residentes permanentes solamente pueden pedir a un cónyuge e hijos solteros de cualquier edad. Ciudadanos y residentes permanentes deben presentar las solicitudes lo antes posible porque varios de estos trámites llevan muchos años.

Ciudadanos y residentes permanentes no pueden presentar peticiones familiares directamente para abuelos, nietos, tíos, primos y sobrinos.

7. Nunca mienta en trámites migratorios. El gobierno de Estados Unidos investiga cuidadosamente a toda personas que solicita beneficios migratorios y penaliza severamente aquellos que mienten o cometen fraude migratorio.

8. Evite problemas con la ley. Problemas con la ley, incluyendo crímenes de violencia domestica y manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, pueden perjudicar trámites migratorios o su estatus legal en el país. Si es arrestado, deben contratar los servicios de un abogado defensor. Si no es ciudadano estadounidense, el arrestado también deberá contratar a un abogado de inmigración para evitar que tenga consecuencias negativas migratorias si la persona es encontrada culpable.

Un inmigrante nunca debe declararse culpable de un crimen sin antes consultar con un abogado de inmigración. Además, inmigrantes con antecedentes criminales nunca deben solicitar beneficios migratorios, incluyendo la ciudadanía estadounidense, o viajar fuera del país sin antes consultar con un abogado de inmigración.

9. Guarden sus archivos migratorios y comprobantes que han vivido en los Estados Unidos. Estos documentos le ayudarán al abogado de inmigración determinar qué beneficios migratorios usted puede solicitar en el futuro. Por ejemplo, hay ciertos beneficios migratorios que requiere que un inmigrante haya vivido cierta cantidad de años en los Estados Unidos para poder solicitar la residencia permanente. Si no tiene la evidencia necesaria, podría no calificar para beneficios migratorios.

10. Haga sus declaraciones de impuestos. Personas que viven legal o ilegalmente en los Estados Unidos deben hacer una declaración de impuestos si han tenido cierta cantidad de ingresos durante el año. Deben consultar con un contador que tenga licencia y experiencia con las leyes de impuestos de Estados Unidos para que le asesoren. Si no presenta sus planillas de impuestos cuando debe hacerlo, puede hacer que le impongan multas e intereses y bajo ciertas circunstancias, la cárcel.

11. Tenga un fondo de ahorro para sus necesidades. Debe planear para un futuro mejor ahorrando dinero para pagar sus necesidades, incluyendo trámites migratorios. Por ejemplo, hay que pagar cuotas al gobierno federal y los gastos relacionados al caso.

12. Reporten si son víctimas de crímenes. Toda persona que es víctima de un crimen debe reportarlo inmediatamente a las autoridades para que se haga justicia.

Además, personas indocumentadas que fueron victimas de ciertas clases de crímenes también podrían solicitar el estatus de no inmigrante U, conocido comúnmente como la visa U, que permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Este beneficio migratorio requiere que el inmigrante haya reportado el crimen a la policía, colaborado con la investigación del crimen y sufrido extremo perjuicio físico o mental, entre otros requisitos. Pero si no reporta el crimen a la policía, no podrá hacer el trámite.

Gracias por leer mi columna y por todas las preguntas que me enviaron durante el 2019. Seguiré informándoles en el 2020. Les deseo un feliz Año Nuevo lleno de mucha salud, amor y prosperidad.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.