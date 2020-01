¡No se dejó! Antonio Mohamed explicó lo que ocurrió en el pleito con Jürgen Klopp

Se encararon en el duelo entre Monterrey y Liverpool del Mundial de Clubes

Con el título del Apertura 2019 en mano, el técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, tuvo la oportunidad de tener unos días de vacaciones y decidió pasarlos en su natal Argentina, en donde concedió una entrevista para un medio de su país y habló de diversos temas.

Uno de ellos, lo ocurrido en la semifinal del Mundial de Clubes ante Liverpool, en donde se encaró con el técnico Jürgen Klopp, y explicó lo ocurrido. “Me faltó al respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura”, dijo durante la entrevista.

Con un gol sobre el final, #Liverpool le ganó a #Monterrey y es finalista del #MundialDeClubes. "Te espero afuera": la fuerte pelea entre el Turco Mohamed y Jürgen Klopp. pic.twitter.com/5mMqP5jX0M — Pinar Beach FM 106.7 (@PinarBeachFM) December 18, 2019

A pesar de estar feliz con Monterrey, Mohamed reconoció que uno de sus sueños es poder dirigir a Boca Juniors, y no descartó que en el futuro pueda presentarse la oportunidad. “Es una materia pendiente para mi carrera. Entrar a ese lugar y dirigirlo. Fui jugador y bueno me seduce mucho la posibilidad de alguna vez poder ser técnico de Boca. Pero lo real es que hoy soy el hombre más feliz del mundo en Monterrey”, dijo Mohamed, que regresó con Rayados en el mes de octubre y los hizo campeones de liga.

Para finalizar, habló sobre lo que representa el club Huracán en su vida, pues ahí debutó como profesional. “Huracán es mi vida y siempre voy a estar ligado al club. Y estoy seguro que voy a volver en algún momento como presidente de Huracán, pero nunca, pero nunca más vuelvo como técnico. Ya está, 100% seguro”, señaló el ‘Turco’.