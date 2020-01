¡Ahora entendemos todo! Lucero Cuevas explica el por qué de su salida del América

La histórica americanista habló sobre su salida de Coapa

El América femenil se encuentra en plena reestructuración de cara al Clausura 2020. Algunas jugadoras se han ido y otras han llegado a Coapa, sin embargo, la salida más inesperada de las Águilas fue la de Lucero Cuevas, goleadora histórica y jugadora con más partidos en América Femenil.

Este fin de semana, Lucero Cuevas habló con FOX Sports donde a conocer el motivo de su salida del equipo capitalino, explicando que fue por un problema personal que tuvo en la Ciudad de México, y se dirigió hacia los aficionados que cuestionaban su salida del América.

"SALÍ DE AMÉRICA POR UNA CUESTIÓN PERSONAL QUE VIVÍ EN LA CDMX"#AgendaFOXSports La nueva ilusión de Lucero Cuevas con Xolos Femenil ¿Quiénes son las candidatas en la #LigaFemenilxFOX?@MonicaArredondo @MarianaVDL @lmsauret pic.twitter.com/TgrRFgCDHH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 6, 2020

“He visto ahora en redes sociales y hay demasiada gente que no sabe las cosas por las que una pasa. En lo personal, yo salí por una cuestión personal muy fuerte que me pasó en la Ciudad de México que no quisiera entrar en detalles. Son esas cosas que la gente nada más habla por hablar, solo ve como la cuestión futbolística, hay gente que no tiene como calidad humana o porque a la gente no le pasa lo que a uno le pasa.”

Lucero también agradeció a la institución por todo lo que le dio y habló sobre su nueva etapa con Xolos: “Siempre voy a estar agradecida con el club América por todo lo que me dio, ayudarme a crecer en lo personal y poder salir campeona (…)”Contenta por el recibimiento que se me dio cuando llegue. Todos se han portado muy bien conmigo, me sentí muy arropada y me hace generar muchísima confianza para afrontar este nuevo reto. Dentro del equipo hay mucha paz, tranquilidad, todas son muy unidas, se han acercado a hablar conmigo”