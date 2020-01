Bernie Sanders, candidato a la presidencia de EEUU, hace temblar a los multimillonarios

El establecimiento político no lo quiere, lo rechaza, y hasta cierran los ojos ante su popularidad. Pero el “Tío Bernie” sigue adelante.

Por más que lo quieran ignorarlo, Sanders ha estado al frente de la candidatura Demócrata para Presidente desde el comienzo. El candidato ofrece una agenda para revertir la desigualdad económica, asegurar que todos tengamos acceso a seguro médico y los jóvenes no salgan con miles de dólares en deudas estudiantiles.

Por décadas, las corporaciones y multimillonarios han controlado tanto el discurso público, algo que ha comenzado a cambiar en gran parte a las luchas sociales y movilizaciones de base.

Bernie Sanders, así como la Congresista Alexandria Ocasio-Cortez han respondido a el llamado del público y proponen una alternativa clara. Quieren imponer impuestos a los multimillonarios para asegurar que los demás tengan servicios básicos y acceso a instituciones claves.

En un momento histórico donde se viraliza el odio y la discriminación, vemos que el progresismo intenta proponer una alternativa electoral. Julián Castro (ya fuera de la campaña) en su momento sobresalió y Elizabeth Warren ha sobresalido y puesto a temblar a los más ricos de este país.

Ambos con propuestas que elevan los temas más importantes de las comunidades de color y normalizan un discurso acerca de la desigualdad económica de este país. La gente está cansada de que tanta riqueza sea concentrada en tan pocas manos. Con tantos desamparados y gente muriéndose de hambre, simplemente esto es inaceptable.

Desde el 2014, Bernie Sanders propuso crear un movimiento político que enfrente los temas más críticos de nuestra sociedad y que no se venda a los más ricos y corporaciones. Hasta ahora, Bernie ha mantenido su promesa de no filtrar sus mensajes o diluir sus políticas. Por ejemplo, no recibe contribuciones políticas de corporaciones. Muchos dicen que está viejo o que grita muy fuerte, la realidad es que su integridad y valores no se pueden comprometer fácilmente.

Bernie es el primer candidato presidencial que llega a Inland Empire y no sólo lo hizo como un propósito simbólico. El candidato acompañó a los grupos locales, como Centro de Acción Comunitaria y Justicia Ambiental (CCAEJ) y el Centro de Recursos para Trabajadores de Bodegas (WWRC) para aprender y hablar de los temas más importantes que nos enfrentan a los latinos en el Inland Empire: el racismo ambiental, sus impactos a nuestra salud y la necesidad de trabajos con salarios justos y dignos.

Los latinos ya hemos visto suficientes candidatos comiendo tacos, pero no muchos que propongan soluciones serias para nuestra comunidad. Es tiempo de tener altas expectativas para los candidatos que quieren nuestro voto y el hecho que los multimillonarios le teman al ‘Tío Bernie’, es una buena señal.

(*) Armando Carmona es socio de Tzunu Strategies. Una firma de comunicaciones y estrategia política. Es residente de Jurupa Valley, CA.