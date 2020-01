Danielle de Rossi deja Boca Juniors y se retira del futbol por culpa de su exesposa

El italiano solo estuvo cerca de 6 meses en Argentina

De manera sorpresiva, Daniele de Rossi anunció su salida de Boca Juniors y no solo eso, también su retiro de las canchas tras 19 años como profesional por motivos familiares.

Tras horas de incertidumbre, finalmente el italiano confirmó que rescindió su contrato con los ‘xeneizes’ con quienes apenas había llegado en julio pasado, y aclaró que la decisión no fue por disputas con la directiva como se manejó en diversos medios, sino que necesita volver a Italia para estar con su hija mayor: “Siento la necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia. Yo la extraño y ella me extraña. No hay nada atrás, están saliendo noticias que me peleé con Román (Riquelme), con otra gente, con la nueva dirigencia. Tuve la suerte de trabajar con ellos estos días, me mostraron cariño, pero la decisión es definitiva”.

El problema radicaría en que Gaia, de 14 años, es la única que nunca pudo ir a Argentina a visitar a su padre durante estos meses porque su madre Tamara Pisnoli, primera esposa del futbolista con la que se casó en 2006 y se separó en 2009, tiene problemas con la justicia italiana, por lo que la custodia de la chica siempre ha sido un problema y el jugador considera que tiene que estar cerca de su primogénita: “No quiero entrar en detalles. A los 14 años una nena necesita a su padre cerca. Ella no corre peligro, no tengo que ir a salvarla”.

Pisnoli, modelo y actriz, ha tenido dos episodios con la mafia en su país, primero, su padre fue asesinado por un ajuste de cuentas en 2008 y en 2014, cumplió una condena de 6 meses tras ser acusada de participar en el secuestro del empresario italiano Antonello Ieffi.

De Rossi militó en la Roma desde su debut hasta el verano pasado cuando fichó con Boca Juniors, con la selección de su país fue Campeón del Mundo en el Mundial de Alemania 2006.