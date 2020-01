El incendio de una turbina causó el pánico en un vuelo que iba de Miami a Buenos Aires

La aerolínea LATAM, que operaba esta ruta, pidió disculpas a los afectados a través de un comunicado

El Boeing 767-300 de LATAM que hacía la ruta Miami-Buenos Aires vivió unos minutos de auténtico pánico y caos. Los pasajeros, la mayoría argentinos, entraron shock cuando vieron que una de las turbinas de la aeronave estaba en llamas.

Algunos pasajeros denunciaron que habían sido maltratados ya que la aerolínea no les informaron pertinentemente qué es lo que estaba pasando.

unos 200 volviendo de Miami, con un cagazo padre porque se les incendió la turbina del avión de Latam — juan villanueva (@debiloto) January 6, 2020

La empresa ya ha difundido un comunicado donde lamentaron “las molestias ocasionadas a las pasajeros” al tiempo que remarcaron que “en todo momento” se priorizó “la seguridad de los pasajeros”.

“LATAM Airlines Argentina informa que el vuelo LA7821 del 4 de enero, que operaba la ruta Miami (Estados Unidos) – Buenos Aires (Argentina), registró una falla poco habitual pero prevista en los manuales operacionales. Durante la puesta en marcha del motor número 2, se registró presencia de humo y fuego en el motor izquierdo”, decía el comunicado.

Todavía quedan pasajeros varados en #Miami luego de que se incendiara turbina de un avión de #Latam https://t.co/eu6sNeSoAg vía @JornadaWeb pic.twitter.com/0CyNKzWtEB — Diario Jornada (@JornadaWeb) January 6, 2020

Además, señaló que “la compañía realizó todos los procedimientos establecidos ante estas situaciones, resguardando en todo momento la seguridad de sus pasajeros y el avión regresó a la posición de embarque, donde los pasajeros descendieron de la aeronave sin inconvenientes”.

Algunos testigos, sin embargo, no vivieron su mejor experiencia a bordo y criticaron los protocolos de la compañía con los pasajeros. “En ese momento se iniciaron las corridas y el pánico, mientras desde afuera intentaban apagar las llamas. Luego apagaron el fuego y nos mandan a sentar sin ningún tipo de explicación, pero cuando el piloto quiso mover otra vez el avión, hubo otro fogonazo y llamaradas. Me quedé helada, no podía reaccionar”, decía Ariadna, una de las pasajeras, a la agencia Télam.

El comunicado de Latam después de que se incendiara una turbina del avión a punto de despegar https://t.co/NUaBmoz3nk pic.twitter.com/Rk4f2IVXX1 — LIVE FM (@livefmcba) January 6, 2020

“Algunos niños les preguntaban a sus padres si iban a morir y había muchos con crisis nerviosas”, recordaba Brenda Rodríguez, otra mujer que viajaba en esa misma aeronave.