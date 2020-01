¡Es en serio! Carlos Salcedo interesa a un grande de Francia

El futuro del mexicano podría estar en el Olympique de Marsella

Pese a las críticas con las que cerró el torneo pasado, debido a que la afición le achacó dos graves errores que culminaron con la eliminación de su equipo a manos de América en la Liguilla, Carlos Salcedo podría estar cerca de emigrar nuevamente al Viejo Continente para formar parte de uno de los grandes clubes de la liga de Francia: El Olympique de Marsella.

Salcedo regresaría a Europa 🐯🇨🇵 Ha trascendido que el defensa mexicano, Carlos Salcedo es pretendido por el Olympique de Marsella, que en este momento se ubica en el segundo lugar de la Liga Francesa. Salcedo de 26 años de edad, no es del total agrado de la afición de Tigres. pic.twitter.com/BnImizGYre — Nacion futbolera (@Nacionfutboler3) January 5, 2020

De acuerdo con información de medios locales, como Canal Plus de Francia, el ex jugador de la Fiorentina fue ofrecido al Olympique de Marsella, que no ve con malos ojos el fichaje, por lo que podríamos estar hablando de una posible salida del Titán en este mercado invernal.

A FRANCIA 🇫🇷🛣️#LigaBBVAMX 🇲🇽 | El 'Canal Plus' de Francia ha dado a conocer que Carlos Salcedo habría sido ofrecido al Olympique de Marsella y podría salir de Tigres en este mercado invernal. pic.twitter.com/dM2h6baSzh — Deportes Total 🇲🇽 (@DeportesTotal8) January 5, 2020

De hecho, se dice que desde el pasado mes de octubre el cuadro de André Villas-Boas ha estado en contacto con el zaguero de 26 años para ver las posibilidades de un traspaso, así lo apuntó el sitio Football Club De Marseille.

Medios italianos también hicieron eco de la noticia, como Calciomercato, que también habló del interés del club galo por el mexicano.

Salcedo llegó a los felinos en enero del año pasado, pero su desempeño irregular ha provocado que la afición pida su salida y que la directiva analice la posibilidad de dejarlo ir, ya sea al extranjero o a otro club de la Liga MX.