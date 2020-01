Mata a su novia durante ritual satánico

Y como parte del rito, se comió su corazón y los pechos de su pareja, lo cual haría que se llenara de riquezas

Hace unos días, un joven nigeriano de 23 años que solo fue identificado como Adeeko, se presentó ante las autoridades para confesar que había cometido un terrible crimen: matar a su novia al interior de un templo en donde se llevan a cabo ritos satánicos.

Según el sitio Punch, el joven atravesaba por una grave crisis económica, por lo que alguien le dijo que llevando a cabo un rito satánico solucionaría su problema.

El ritual consistía en llevar a su pareja al templo y ahí matarla. Fue así como el chico convenció a su novia, de 22 años y estudiante de Sociología en la Universidad Estatal de Lagos.

Ya dentro del templo, golpeó su cabeza contra un mortero, lo cual le provocó la muerte de forma instantánea. Posteriormente, procedió a sacarle el corazón y a cortarle los senos para que, posteriormente, él y su madre, quienes eran los que tenían problemas de dinero, se los comieran y así les llegaría la riqueza.

“Tengo gran arrepentimiento y me siento muy mal por haber hecho tal cosa a mi novia. Me he sentido mal desde el momento que lo hice”, declaró el asesino.

La policía detuvo también a un pastor de dicho templo, quien es acusado de cocinar el corazón y los senos de la víctima, así como a la madre de Adeeko, quien se defendió argumentando que no sabía nada de lo ocurrido y que su hijo y el pastor le ofrecieron comer “carne de cabra”.

Los demás restos de la chica fueron encontrados enterrados en un sitio cercano al templo, los cuales fueron exhumados para así continuar con la investigación y determinar el castigo que se le impondrá a los inculpados en su muerte.