Adamari López encontró una bebé de nombre Alaïa en Puerto Rico y se la quiere llevar a casa 

El corazón de la conductora de Un Nuevo Día sufre en medio de los fuertes sismos que han golpeado a su amada isla del encanto

“Miren esta bebé que me encontré aquí, y se llama Alaïa también, como mi hija”, “Sólo tiene un mes y medio”, dijo Adamari López quien además aseguró que quería llevársela para su casa, pero que su hermanito le dijo que no, “negativo, no me la puedo llevar”, contó la conductora de Un Nuevo Día para las cámaras de la famosa televisora hispana, Telemundo desde Puerto Rico.

La conductora expuso que si para los adultos es difícil enfrentarse a los sismos que han sacudido a la isla, también lo es peor para los padres de familia, que están cuidando y protegiendo a sus hijos.

La cuenta del Instagram del programa matutino de Telemundo expuso: “Nuestra @adamarilopez se conmueve junto a su gente de Puerto Rico 🇵🇷❤️ su instinto de madre siempre presente para darles amor en estos momentos tan difíciles”.

Mientras tanto Toni Costa reza por Puerto Rico, y el pronto regreso de su esposa.