¡Ahí te hablan Pulido! Víctor Guzmán da una clase de humildad con las Chivas

Ahora que llegó al Rebaño, Guzmán rechazó los lujos que le ofrecieron como un hotel o una casa

El refuerzo de Chivas, Víctor Guzmán dio una lección de humildad explicó que ahora que llegó al Rebaño rechazó los lujos que le ofrecieron como un hotel o una casa porque prefirió vivir en casa de sus papás.

Esta acción que contrasta con los lujos con los que se dejaba ver el exjugador del chiverio Alan Pulido que se paseaba por las zonas más exclusivas sobre su Ferrari.

Guzmán contó un una entrevista para TUDN que “ahora al llegar a las Chivas me ofrecieron todo, hotel o casa cerca pero yo les dije que no, que yo quería vivir en casa de mis papás en Tonalá, no importa que haga una hora diaria de camino al entrenamiento, para que siga viendo la gente que a pesar de todo lo que se pueda lograr que no olviden de dónde vienen y que tratemos de ayudar lo más que se pueda y vamos a hacer fundaciones para que Tonalá crezca cada vez más”.

Asimismo el jugador dijo “si no hubiera jugado futbol, hubiera caído en las drogas, hubiera estado en otras cosas de mafia o algo, le doy gracias a Dios y a la vida por donde me puso”.