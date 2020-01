Refuerzo de Pumas que enfrentó a Ibrahimovic y a Carlos Vela los comparó: “Zlatan se la pasaba caminando”

Sebastián Saucedo criticó al sueco y alabó al mexicano

El mediocampista Sebastián Saucedo, quien reforzará a los Pumas para el Clausura 2020, comparó a dos futbolistas top que enfrentó en la MLS cuando jugó para el Real Salt Lake: a Zlatan Ibrahimovic y a Carlos Vela.

Procedente del Real Salt Lake City, llega a Pumas nuestro primer refuerzo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Sebastián Saucedo!#Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/Wr9qg7Oo3r — PUMAS (@PumasMX) December 9, 2019

Del sueco mencionó que presionaba menos y no tenía demasiada movilidad, mientras que el mexicano lo deslumbró por su capacidad goleadora, pero también por su labor de sacrificio.

“La verdad Zlatan fue algo diferente porque se la pasaba caminando bastante, pero Vela es un jugador que admiro bastante, no nada más los goles que anotó sino defensivamente cómo trabajaba, no le gustaba el futbol pero hacía su trabajo bastante bien”, comentó en entrevista durante su presentación oficial con los universitarios.

El jugador agregó que enfrentar a figuras de esta talla siempre era motivante.

“Ayuda cuando juegas en contra (de ellos), no tanto (que sean) mejores, pero son de los que tienes la oportunidad de decir ‘yo puedo jugar igual que él’”, aseguró.

#PUMAS | Refuerzo 💥Sebastián Saucedo (22 años) llegará a @PumasMX por los próximos 2 años, procedente del Real Salt Lake de la MLS💥 ¡Qué joya acaba de adquirir Pumas! pic.twitter.com/KTLEWWHjSR — Vladimir García (@VladimirGarciaG) December 3, 2019

En cuanto a sus razones para dejar la liga estadounidense y emigrar a México, destacó que espera tener un crecimiento futbolístico en un club como Pumas, con el objetivo de obtener mayor proyección internacional a corto plazo.

“Tomé esta decisión para darme la oportunidad de poder jugar en un mejor equipo y llegué a un equipo grande. Llegar a un equipo grande me da la oportunidad de poder llegar a la Selección de Estados Unidos, me abre puertas a diferentes cosas. En marzo tengo preolímpico y de ahí la verdad me abre las puertas para poder llegar a la Selección mayor”, finalizó el futbolista estadounidense con raíces mexicanas.