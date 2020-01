El censo 2020 podría ser el evento más empoderador del año

Datos básicos sobre el 'autorretrato de la nación y quién debe participar (todos excepto los visitantes de muy corto plazo)

El censo de 2020 podría ser el evento más empoderador y democrático de este año en los Estados Unidos.

Según lo ordenado por la Constitución de los Estados Unidos, el censo cuenta a TODOS los que viven en el país, sin importar quiénes son: los indocumentados, los indigentes, las personas que viven en áreas remotas o fuera de la red, los estudiantes extranjeros y el personal de las embajadas.

Las únicas personas que “no cuentan” para el censo son los turistas y visitantes de corta duración que vienen por negocios.

Este año también se celebran elecciones presidenciales que marcarán el rumbo futuro del país. Pero mientras que no todos pueden votar, todos pueden y deben participar en el censo.

Es un conteo que determina todo, desde la representación política hasta el acceso a servicios básicos como educación y atención médica y carreteras que sirven a todos.

Más de 1.4 billones de dólares de gasto federal dependen del Censo, según estimados recientes.

“El censo es crítico por razones prácticas”, dijo Lizette Escobedo, directora del censo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO). “Pero también es un proceso que brinda a todos los latinos del país, sin importar de qué generación sean o su estado migratorio, una oportunidad para decir: estamos presentes, estamos aquí, no vamos a ninguna parte y somos parte de la fibra de este país “.

En otras palabras, el censo es empoderamiento. Y no solo para los latinos, sino para todas las comunidades que desean estar representadas en el gobierno, programas, gastos, redistribución de distritos e incluso derechos civiles.

“El censo es la base de nuestra forma de gobierno representativo”, dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO. “Dado que la Cámara de Representantes se distribuye en función de la población de cada estado, nuestra capacidad de tener representantes en el Congreso depende de que todos seamos contados”.

Cuando la gente lo ve así, se dan cuenta de que el censo es tan importante como la elección, tal vez más importante, porque afecta al menos los próximos 10 años, hasta que ocurra el siguiente, y determina casi todos los aspectos de nuestro diario vivir. Una presidencia puede terminar después de cuatro años.

Para que todos entiendan el censo, hemos reunido una lista de datos rápidos que todos necesitamos saber sobre este evento trascendental. Toda la información fue tomada de materiales censales oficiales, entrevistas con los mejores expertos sobre el tema y seminarios web dirigidos por ellos.

Siete preguntas, cada 10 años

¿Qué es el censo?

El censo es un autorretrato de la nación. La Constitución de los EE. UU. Exige que el gobierno federal CUENTE A TODOS LOS QUE VIVAN EN EL PAÍS CADA 10 AÑOS.

Participar en el censo equivale a responder siete preguntas por cada miembro de un hogar. El jefe de familia (o quien llene el formulario) contesta dos preguntas adicionales para determinar si califican para el conteo, dijo Peter Griffith, especialista de la región de Los Ángeles de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Eso es todo. Los beneficios por participar son significativos, ya que se traducen en recursos, servicios y derechos políticos.

¿Quién se cuenta?

Todos se refieren a TODOS: personas de todas las razas y grupos étnicos, ciudadanos y NO ciudadanos, adultos y niños, independientemente de su edad. Hay muy pocas excepciones a esto.

La clave del Censo es que cada persona debe ser enumerada, no es un “estimado estadístico” o “conteo a través de registros”, agregó Terri Ann Lowenthal, una de las principales expertas de la nación sobre el censo.

Cada persona que vive en el territorio de los Estados Unidos el 1 de abril debe ser contada. Los visitantes a corto plazo no se cuentan, pero los visitantes a largo plazo, como los estudiantes extranjeros y los trabajadores temporales, sí. La página web de la Oficina del Censo ofrece una lista detallada de quién y donde debe contarse.

Ese día se conoce como DÍA DEL CENSO. Pero la acción comienza mucho antes de eso.

Para ser contado, cada HOGAR primero tiene que responder a esas preguntas.

¿Qué es un hogar?

El censo de los EEUU cuenta a las personas por “hogar” (household) lo que incluye a cada persona o personas que viven en una “misma vivienda individual”. Cada hogar recibirá un número que lo identificará y que está vinculado a una dirección postal o estructura física, no a un nombre individual o una familia.

Un hogar puede estar compuesto por una persona, o una familia y el amigo de la familia que vive en una habitación trasera, o un grupo de compañeros de cuarto. En el momento de la respuesta, todos ellos, incluidos los bebés nacidos antes del 1 de abril, deben incluirse como parte del mismo hogar.

De nuevo: los bebés deben ser contados. Los niños de 0 a 4 años fueron significativamente menos contados en 2010 porque, entre otras razones, las personas creyeron erróneamente que no tenían que ser incluidos.

Los individuos se cuentan en su “lugar habitual de residencia” el día del censo, pero eso no significa necesariamente que sea su residencia legal permanente. Por ejemplo, si eres un estudiante que vive en un dormitorio, debes ser contado allí. Es lo mismo con instalaciones grupales como cuarteles, hospitales, cárceles o prisiones.

El censo también realiza una “Enumeración de ubicaciones transitorias” de personas que no tienen una casa “estacionaria” (parques de casas rodantes, puertos deportivos, trabajadores agrícolas). Los encuestadores visitarán estos lugares en marzo y abril. Esto no incluye a los turistas que visitan los Estados Unidos ni a los visitantes de negocios por poco tiempo: las únicas personas que no se cuentan en el Censo de los Estados Unidos.

Residentes, no ‘ciudadanos’

Dado el hecho de que los resultados del censo afectan la política, hay un debate candente en algunos sectores sobre si el censo debe contar solo a ciudadanos o todos los residentes. La Constitución es clara al respecto, dijo Lowenthal.

“El Congreso ha debatido si cambiar la base de la distribución a” ciudadanos “o incluso” votantes “en varios puntos de nuestra historia, incluso cuando se redactó la Constitución, pero cada vez, los legisladores finalmente rechazaron un cambio”, dijo. “El requisito dice que la distribución debe basarse en el número total de personas “.

En otras palabras, no importa si usted es ciudadano o no, DEBE ser contado por el censo.

¿Por qué? Porque la constitución lo dice, explican los expertos del censo.

“Incluya a todos los miembros de la familia en el cuestionario“, dijo Vargas de NALEO. “La Oficina del Censo no volverá a verificar si usted enumeró a todos, y hacer que todos cuenten es extremadamente importante para nuestras comunidades”.

Tres formas de auto-respuesta

La gente insiste en llamar al de 2020 “el primer censo digital”, pero, en realidad, no todos tienen que responder digitalmente. Algunos prefieren llamarlo “el primer censo de alta tecnología”. Pero responder en línea es solo una opción. Todos los hogares tendrán la oportunidad de “responder por sí mismos” al censo, ya sea por Internet, teléfono o el cuestionario en papel “tradicional” que, hasta ahora, ha sido el método más común para recopilar datos del censo durante más de un siglo.

A partir del 12 de marzo, el 95% de los hogares recibirá un paquete por correo de la Oficina del Censo. La mayoría de las personas (80%) recibirán una CARTA con una identificación única que los invitará a responder en línea; El 20% de los hogares recibirá una carta similar más un cuestionario en papel en el primer envío. Los correos se enviarán en cuatro oleadas (12, 13, 19 y 20 de marzo).

Luego habrá hasta cuatro correos más:

• Una carta recordatoria

• Una postal recordatoria para los hogares que no han respondido por sí mismos.

• Una carta recordatoria más un cuestionario en papel para aquellos que no han respondido (8-16 de abril)

• Una postal que recuerda que “no es demasiado tarde” (también para los que no responden)

¿No quieres una visita del Censo? Adelántate

Cuando la Oficina del Censo no tenga noticias de un hogar en la fase de auto-respuesta, que comienza el 12 de marzo y termina el 30 de abril, habrá una operación de seguimiento para tratar de contar a todos los demás. Eso incluye visitas puerta a puerta, realizadas desde el 9 de mayo hasta finales de julio.

A algunas personas realmente no les gusta la idea de recibir una de estas visitas.

En una conversación reciente con Thomas A. Sáenz, presidente y asesor general del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), dijo que la mejor manera de evitar el “toque” en la puerta es ser proactivo y “AUTO-RESPONDER” al censo.

¿Es seguro y confidencial?

La respuesta corta es sí. “La Ley del Censo, Título 12, del código de los Estados Unidos, incluye las leyes de confidencialidad más estrictas que existen en los libros federales”, dijo Lowenthal en un reciente seminario web del censo para organizaciones comunitarias. “Existen otras leyes de privacidad que proporcionan una capa adicional de protección”.

Por ley, la Oficina del Censo no puede compartir información personal con ninguna otra agencia gubernamental (en ningún nivel de gobierno), ninguna empresa privada o cualquier otra parte fuera de la Oficina del Censo, por cualquier motivo o propósito.

La respuesta más larga es que muchos abogados de interés público y líderes de la comunidad están listos para intervenir si hay alguna pista de que la administración actual ha violado alguna de estas leyes.

“Sabemos que muchas personas no confían en que esta administración cumpla con la ley, por lo que MALDEF y otros son parte de una coalición de organizaciones y líderes respetados que se han comprometido a intervenir rápida y contundentemente si hay algún indicio de violación de datos del censo”, dijo Sáenz de MALDEF.

CRONOGRAMA (Cortesía de NALEO)