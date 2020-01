¿Quién puede obtener servicios del gobierno?

La directora del Departamento de Servicios Sociales de LA aclara esta interrogante

Después que el presidente Donald Trump anunciara su iniciativa de “carga pública” el año pasado, el Departamento de Servicios Públicos Sociales (DPSS) del condado de Los Ángeles se ha dedicado a desmentir algunos puntos a los cuales teme la comunidad.

En agosto de 2019, el mandatario anunció que los inmigrantes vinculados con ciertos programas públicos—como Medi-Cal, ayuda de vivienda, comida y efectivo— podrían ser rechazados para cuando quisieran obtener una residencia legal en Estados Unidos.

Aunque la medida no ha tomado efecto, muchos inmigrantes han optado por dejar de utilizar estos servicios con la esperanza de que el día que puedan arreglar su situación migratoria no enfrenten problemas por ser considerados como una “carga pública”.

Antonia Jiménez, directora del DPSS —la agencia de servicios sociales más grande de la nación— dijo que el departamento se enfoca en tres necesidades básicas: Medi-Cal, comida y asistencia económica.

En entrevista con La Opinión, agregó que actualmente el DPSS tiene a 3.5 millones de personas inscritas

en Medi-Cal —el servicio de salud pública para personas de bajos recursos en California.

También mencionó a las 560,000 personas en el programa CalFresh, conocidas como estampillas de comida; a las 450,000 personas en CalWORKs o ayuda económica y a alrededor de 80,000 personas en el programa “able-bodied”, que se enfoca en adultos solteros sin dependes.

“El año pasado tuvimos muchos problemas con esta Administración [de Trump] debido al tema de la ‘carga pública’ y todos los cambios que hicieron para los inmigrantes y en los requisitos para [calificar al programa] CalFresh”, dijo Jiménez.

Adicionalmente, explicó que ahora para la ayuda económica que reciben los adultos solteros del programa “able-bodied”, los beneficiarios tendrán que demostrar que trabajan por lo menos 80 horas al mes o dispensarlas por alguna razón.

“Tenemos un año para exentar a las personas o para ponerlas a trabajar las 80 horas”, dijo Jiménez y añadió que se puede dispensar —por ejemplo— a los individuos con discapacidades, desamparados o mujeres embarazadas, depende de cada caso.

Hasta el momento, alrededor de 40,000 han logrado o están en proceso de ser dispensadas.

Los indocumentados no califican

Jiménez aseveró que los indocumentados no califican para ayuda gubernamental de CalFresh y CalWORKs.

Sin embargo, dijo que aquellos que tienen de 19 a 25 años y son de bajos recursos pueden calificar para Medi-Cal. Cada servicio depende del caso individual.

“Es importante que mencionemos que la regla [de carga pública] no ha entrado en efecto”, indicó la directora.

Y aseveró que después de darse a conocer la noticia de carga pública del presidente Trump hubo un pequeño descenso de inscripciones.

Explicó que, por ejemplo, los niños estadounidenses pueden calificar para CalWORKs aunque sus padres sean indocumentados.

“No les damos dinero a los padres pero si les damos el dinero que les corresponde a los niños”, dijo Jiménez.

Para CalFresh es una situación similar, la ayuda se le puede dar a los ciudadanos y residentes legales de bajos ingresos pero no a los indocumentados.

“Mucha gente no entiende que no van a ser impactados por recibir estos beneficios porque no es retroactivo”, indicó. “Y hay muchas personas que tienen derecho a este beneficio como los niños estadounidenses”.

No obstante, Jiménez dijo que muchos inmigrantes se rehúsan a obtener servicios como CalFresh con la idea de que eso es parte del “welfare” (bienestar) y no quieren ser identificados como beneficiarios por el gobierno pero tienen Medi-Cal que es financiado por el mismo.

“La gente suele aceptar el Medi-Cal pero no aceptan el CalFresh”, dijo Jiménez. “Pero todos los estudios demuestran que si tu mandas a un niño hambriento a la escuela no aprende”.

La directora invita a las personas a informarse más sobre qué corresponde a tu situación. Para recibir servicios legales de bajo costo o sin costo, llama al 1(800) 593-8222 o visita: oia.lacounty.gov