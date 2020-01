Rábano negro desintegra cálculos biliares

El jugo del rábano negro no es tóxico y además de desintegrar cálculos biliares, reduce el colesterol

Los rábanos negros no son tan comunes en los supermercados como los rábanos de color rojo, blancos o morados, sin embargo, también son fuente de vitamina C y aporta importantes beneficios para la salud como en el tratamiento de los cálculos biliares.

Además del color de su piel, el tubérculo destaca por ser más grande que los rábanos tradicionales, alcanzando en promedio entre 7 y 10 cm de diámetro, semejante al tamaño de una jícama. Su sabor es más fuerte y picante que el de un rábano rosado.

El rábano negro, es un tipo de rábano de piel negra, y cuyo jugo ha sido usado por la medicina tradicional como un medicamento natural para la estimulación de la función bilis y como un poderoso antioxidante.

Ibrahim Guillermo Castro Torres, investigador de Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), demostró en un modelo experimental que el rábano negro (Raphanus sativus L. var niger) desintegra los cálculos biliares de colesterol, ayuda a la función biliar y hepática y reduce el colesterol en la sangre.

Los cálculos biliares son más comunes entre los adultos mayores, las mujeres, las personas con sobrepeso, los indígenas estadounidenses y los mexicano-estadounidenses. El tratamiento más común es la extracción de la vesícula biliar.

Los cálculos biliares se producen cuando ciertos compuestos químicos, como pigmentos biliares y colesterol, se solidifican dentro de la vesícula y esto produce dolores intensos en el abdomen, la espalda y debajo del brazo derecho, además de náuseas y vómito.

El experimento con el rábano negro se llevó a cabo con ratones a los cuales se les indujeron cálculos biliares, y luego fueron tratados durante seis días con el jugo del tubérculo recolectado en el estado de Veracruz. Los cálculos biliares de colesterol se erradicaron en la vesícula biliar de los ratones; los niveles de colesterol y triglicéridos también disminuyeron, y también hubo un aumento en los niveles de HDL.

Al realizar estudios complementarios de lípidos en la sangre de los roedores, encontró un efecto significativo para reducir los niveles del colesterol en la sangre.

“Comprobamos dos efectos terapéuticos: la desintegración de los cálculos biliares y la disminución del nivel de colesterol en la sangre, que también es un parámetro importante para combatir enfermedades cardiovasculares causadas por el incremento en los niveles de colesterol, como la aterosclerosis”, señaló Castro Torres

De acuerdo a la investigación publicada en la revista estadounidense Journal of Biomedicine and Biotechnology, en una colaboración entre la UNAM y la Universidad Veracruzana. El jugo del rábano negro puede considerarse bioactivo y no tóxico, con propiedades para el tratamiento de los cálculos biliares de colesterol y para disminuir los niveles de lípidos en suero.

