Resoluciones para este nuevo año que te ayudarán a comprar una propiedad en Estados Unidos

Un buen control de tus finanzas es clave para cumplir tu propósito.

Cada inicio de año nos brinda la esperanza de conseguir metas para los próximos 365 días. Existen los típicos propósitos que muchas personas tienen y que no les afecta si no cumplen; pero hay otros que buscan un verdadero cambio de vida y hasta aspiran a conseguir una nueva casa. Te brindamos una perspectiva de las situaciones que debes cambiar para que, si no logras comprar tu casa este año, sí lo hagas al inicio del próximo.

Para estabilizar tus finanzas personales un factor importante es evitar saltar de trabajo. Las empresas financieras evalúan los ingresos y la estabilidad laboral de las personas que solicitan una hipoteca. Si bien un cambio de trabajo siempre se realiza por el bienestar propio para un crecimiento profesional y económico, esto puede ser un signo de alerta para los bancos y prestamistas que podrían no tener la misma perspectiva de mejoría como tú la ves.

Existen servicios que pagamos con frecuencia y que, en algunos casos, ni siquiera le sacamos el verdadero provecho por lo que terminan siendo costos que nos podrían impedir cumplir con nuestras metas financieras para adquirir una vivienda. En pocas palabras, reduce las suscripciones mensuales de servicios que no sean indispensables al mínimo.

Si has temido hacer uso de una tarjeta de crédito, te tenemos una mala noticia: eso puede acercarte a la casa de sus sueños. Las instituciones financieras revisan tu historial crediticio y prefieren a los individuos que solventen en tiempo y forma sus deudas, lo que les indica que es una persona confiable, respetable y le genere un riesgo menor ante un préstamo tan grande como el que significa una vivienda.

Por ello, cuentes con un sistema crediticio regular como lo es el uso de una tarjeta o simplemente pagues productos y servicios por mes, lo recomendable será revisar tu puntaje de crédito antes de realizar cualquier solicitud por una hipoteca, ya que un bajo nivel puede afectarte, no sólo en que te nieguen un préstamo, sino incluso en tasas de interés poco asequibles. Zillow recomienda verificar dicho puntaje con frecuencia para evitar alguna actividad fraudulenta que te impida aspirar a obtener una casa.

Como recomendación final, evita compras grandes que te compliquen solventar las mensualidades de tu hipoteca, al menos antes de solicitarla, porque gastos como vacaciones o la compra de un automóvil, pueden hacer dudar a algún prestamista de que tengas la posibilidad de pagar todas sus deudas. Así como los pagos grandes, también los denominados gastos hormiga también pueden generarte un dolor de cabeza ante tus aspiraciones.

Zillow cuenta con herramientas y recursos en línea, como una calculadora de accesibilidad, que puede ayudarte a determinar la cantidad de casa que puedes pagar, así como la calculadora de hipotecas para conocer las estimaciones de pago inicial personalizadas basadas en el precio de la vivienda y las tasas de interés.