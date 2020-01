Qué responder si un posible empleador te pide que trabajes gratis

Al pedirte que hagas una tarea sin pagarte, las empresas te ponen a prueba de varias maneras

Cada vez es más común que los empleadores, además de hacer las ya tradicionales entrevistas, también les pidan a los candidatos que quieren ocupar un puesto en su empresa que completen una o varias tareas… todo esto sin pagarle nada.

Para muchos, esto podría ser una petición un tanto injusta, porque le dedicarán su tiempo y esfuerzo a un trabajo que no les garantiza que tendrán el puesto.

Sin embargo, la verdad es que esta podría ser una buenísima oportunidad para demostrar todas tus habilidades, según una nota de Fast Company.

Por eso, lo recomendable es que, cuando una empresa te pida este tipo de tareas de prueba, aceptes el reto y lo hagas con la mayor eficiencia que puedas.

Pruebas para brillar

Cuando una compañía te pide que hagas una tarea de forma gratuita, en realidad te está poniendo a prueba de varias maneras. Primero, ellos quieren ver qué tan interesado estás en el puesto. Es decir que, si realmente quieres trabajar para ellos, esperan que estés dispuesto a hacer una inversión. De esta forma es como eliminan a los candidatos menos serios.

En segundo lugar, la empresa querrá ver cómo abordarías proyectos que te encargarían.

Por último, también quieren tener una idea de tu ética de trabajo viendo si realizas tareas completas o simplemente haces lo mínimo indispensable.

Por todas estas razones, hacer una tarea de prueba, aunque sea de a gratis, no sólo beneficiaría a la empresa, pues a ti te podría dar una idea de las responsabilidades que tendrías si te quedaras con el puesto. Y es que, si te das cuenta de que no disfrutas del trabajo o no tienes ni idea de por dónde empezar, entonces podrías considerar que este empleo no es para ti.

Así que, como ves, estas pruebas gratuitas en realidad sirven para los dos: para la empresa y para los candidatos. Así que toma estos encargos con una actitud positiva y velos como una oportunidad para demostrar lo que tienes.

