VIDEO: Flor Amargo denuncia que autoridades de Guadalajara la despojaron de sus instrumentos

Todo sucedió en el centro histórico de Guadalajara

La cantante Flor Amargo denunció a través de un video en sus redes sociales que personas del ayuntamiento de Guadalajara la agredieron y se llevaron sus instrumentos.

La cómico y actriz relató que cuando terminó de tocar y comenzó a platicar con sus seguidores, llegaron trabajadores del ayuntamiento y policías para despojarla sus instrumentos.

“Si no nos van a proteger, si no nos van a dar seguridad, al menos que nos abran un camino para el arte porque no saben que un artista urbano a veces salva vidas”, apuntó Flor Amargo.

Con la voz entrecortada, la cantante lamentó la inseguridad que hay en el país y agradeció a las personas que se unieron para defenderla.

Asimismo hizo un llamado a la sociedad para voltear a ver a los artistas urbanos y a ellos les aconsejo que “no se detengan”.

“Hago un llamado a los artistas urbanos a que no se detengan. Me ha tocado ver cómo encierran a muchos artistas urbanos, los llevan a los separos como si fueran delincuentes… Y hoy más que nunca soy artista callejero y no voy a descansar hasta que el arte urbano sea considerado una profesión, una digna profesión”.

La intérprete de “Se va el amor” le pidió al Gobernador de Guadalajara que vea lo que está ocurriendo con el arte y aprovechó el video para interpretar una canción que compuso acorde a la situación.

“No sé cuál es mi destino ni donde voy a acabar, pero sé que algún día mi sueño he de lograr. Camino con mi teclado, nunca me voy a cansar, lo hago con amor, cantar es mi pasión, soy artista callejero, soy artista callejero. Mi escenario el corazón y mis luces son el sol”.

Flor Amargo puntualizó que “debe haber más arte y menos violencia, y más apertura a los artistas urbanos porque son ángeles”.

Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, es una cantante, compositora, actriz, multiinstrumentista y cómica, que estudió en el Conservatorio Nacional de Música y se ha presentado en el Teatro Metropólitan, así como en las calles del Centro Histórico de la ciudad y en el metro, también participó en dos temporadas del reality show La Voz… México.

