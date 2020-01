Casi un millón de personas reducirán su costo de salud en el 2020

L.A. Care animó a las personas a que se informen para que tomen ventaja de los subsidios que se ofrecen y apliquen antes del 31 de enero.

En un momento en que los californianos deben de obtener un seguro de salud de lo contrario serán multados por el estado, la organización de salud L.A. Care proporciona acceso a una atención médica de calidad para las poblaciones y comunidades de más bajos recursos en el condado de Los Ángeles.

La organización que ya tiene más de 20 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina, se compromete a apoyar y hacer todo lo posible para que todas las personas estén bien informadas y tomen ventaja de los descuentos que este año los programas de salud estatales tienen y de esa forma puedan tener un seguro de acuerdo a sus necesidades.

A partir del 1ro de enero del 2020, las personas que no tengan un seguro médico en California podrían recibir una multa al momento de declarar sus impuestos; no obstante, también hay una ampliación en subsidios para que gente de clase media y de menores ingresos se ayude a pagar su seguro médico.

Actualmente L.A. Care estima que un 90% de sus miembros califica para recibir esos apoyos económicos, es por eso que la agencia de salud quiere que las personas están bien informados al momento de elegir su seguro médico.

La empresa indicó en un comunicado de prensa que sus planes de salud ofrecen acceso a hospitales y médicos de calidad, así como farmacias ubicadas cerca de su hogar en el condado de Los Ángeles. Además, indicaron que ellos ofrecen un servicio de atención médica de prevención sin costo adicional, entre de otros servicios extras como sus Centros de Recursos Familiares.

La organización pide a toda la gente informarse y si en el pasado no calificaron para un subsidio por alguna razón, que revisen su seguro o pidan información a L.A. Care porque en esta ocasión muy probablemente califiquen.

La compañía sugiere no esperar e inscribirse hasta el 31 de enero, fecha límite para solicitar su seguro. Actualmente sus puertas están abiertas de 8 a.m., a 8 p.m., de lunes a viernes y los sábados de 8 a.m., a 6 p.m.

En caso de tener más preguntas sobre su seguro médico, los subsidios que se ofrecen o cualquier otro programa, pueden comunicarse al 1.855.904.9882.