¡Por Fin! Toni Costa y Adamari López se casan

View this post on Instagram

Se acercan las fiestas navideñas y yo como siempre me gusta planificarme con tiempo, utilizo @Amazon – mi arma no tan secreta, quien me conoce sabe q me encanta- y lo mejor de todo, evita que salga a comprar y con ello paso mas tiempo con mi familia. Como siempre estoy corriendo de un lado al otro, mis clases, viajes, las actividades de Alaïa, etc…, es un alivio saber que con Amazon puedo hacer mis compras desde cualquier sitio. También puedo elegir cuando, donde y como recibo mis paquetes. Siempre tienen las mejores ofertas disponibles y como también tengo Prime, ahorro aún más con envíos ilimitados, rápidos, y sin costos adicionales. Si quieren ver lo que @adamarilopez y yo ya tenemos seleccionado para las fiestas, vean nuestra lista en Amazon (LINK BIO) , ahora disponible en mi idioma de preferencia, el español. #entregandosonrisas