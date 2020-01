El sueño de Quique Setién: “Ayer estaba con las vacas en mi pueblo y hoy, entreno a los mejores”

El nuevo técnico del Barcelona está viviendo una historia de fantasía en su nuevo club

Se llevó a cabo la presentación de Quique Setién, el nuevo e improbable técnico del FC Barcelona, una apuesta de la directiva por alguien que comparte la filosofía del club pero que tiene muy poca experiencia dirigiendo en competencias de alta exigencia.

Antes que nada, el nuevo timonel del Barça se dijo muy agradecido con la institución por confiar en él y sobre todo por cumplir un sueño que se veía más que complicado de alcanzar:

“Lo primero es agradecer a la institución, al presidente, a Abidal y a todos la oportunidad que me han dado, ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí, soy una persona emotiva y hoy es un día muy especial para mí pero lo primero es agradecer, luego viene la ilusión con la que afronto el reto”.

#FCB 🔵🔴 🙄 ¿Tuvo dudas Quique Setién en coger el reto de entrenar al Barça? 😏 Parece que pocas… pic.twitter.com/4ryrCCkDCV — Diario SPORT (@sport) January 14, 2020

Setién, con humor habló de su cambio radical de situación de un momento a otro:

“Hoy hicimos el primer entrenamiento, ayer estaba junto a las vacas de mi pueblo y hoy me encuentro entrenando a los mejores jugadores del mundo en un club enorme que jamás voy a poder mejorar, esto es lo máximo”.

#FCB 🔵🔴 💥 El claro mensaje de Quique Setién a la cantera: 🗣 "Tengo una predisposición absoluta a cuidar los chavales" pic.twitter.com/KbdcX3meBw — Diario SPORT (@sport) January 14, 2020

El objetivo es claro, para él y para todos:

“Ganar todo lo que se pueda ganar, no hay otro camino en este club que mejorarse cada año además de jugar bien”.

Sobre su admiración por Leo Messi:

“Se lo he dicho a algunos, no solo a Messi, no me duelen prendas al decir que he disfrutado mucho estos últimos catorce años, llevo sentado en frente del televisor para ver a este equipo y a estos jugadores que me han hecho disfrutar tanto”.

La nueva apuesta del equipo azulgrana tendrá que pensar cuanto antes en enfrentar al Napoli en la Champions League, mantener la cima en La Liga y buscar también tener un paso firme rumbo a conquistar la Copa del Rey.