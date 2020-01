¿A las cuántas revoluciones por minuto se desbarata un auto?

En autos más nuevos los motores se limitan al tope programado por la fábrica

La revoluciones por minuto (RPM) marcan el numero de vueltas que el cigüeñal de un vehículo da por minuto. Los RPM incrementan cuanto la aceleración es más fuerte.

Los vehículos cuando se encuentran detenidos y en posición neutral funcionan con RPMs mínimos, estas revoluciones, dependiendo del auto o modelo están entre 500 rpm y 1000 rpm.

Por las mañanas que encendemos el auto el motor se encuentra frio, el computador envía a la admisión una mezcla que eleva los RPMs que pueden llegar a las 1000 y 1500 revolucione, es bueno siempre dejar que las revoluciones se estabilicen hasta llegar a las revoluciones establecidas por el fabricante. Esto dura solo unos minutos hasta que se estabilice y quede dentro del funcionamiento normal.

En un motor con transmisión manual es recomendable fijarse en cuando hacer los cambios, pues el manejar siempre con altos RPMs es riesgoso, el consumo de gasolina es alto y la eficiencia del motor se reduce. Es mejor cambiar de velocidad en la zona de torque, cerca de las 3500 a 4000 RPM.

Así que no se confíe y no siempre lleve los RPM al limite, ya que su motor puede descomponerse y las reparaciones no serán nada baratas.

En autos más nuevos los motores se limitan al tope programado por la fábrica, bien sea porque la inyección no aporta más gasolina o porque se interrumpe la corriente en las bujías.Te puedes dar cuenta por que al llegar a linea roja de los RPM, el motor funciona de manera intermitente y se estanca en ese régimen.

En este video esta la explicación de cómo los RPM trabajan y por qué los motores diesel funcionan con menos revoluciones.

