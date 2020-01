Chiquis Rivera quiere saber con cuántas personas se ha acostado su esposo Lorenzo Méndez

Sometió a su esposo a una prueba de fuego delante de todos sus seguidores

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, se sometió de nuevo a un reto de celular con su esposo Lorenzo Méndez, pero esta vez la pregunta no era “¿A qué animal te pareces?” sino “Con cuántas personas te has acostado?”. A lo que el cantante quedó mudo, sólo reía y como era de esperarse, dejó a todos con la incertidumbre porque nunca respondió la verdad, sólo se limitó a decir que eran dos.

Obviamente, Chiquis nunca le creyó y agregó: “Nunca me ha contestado esa pregunta,pero está bien, lo que no es en mi año, no me hace daño. Porque lo bueno es que se casó con ésta” refiriéndose así a ella misma.

Por otro lado, la cantante sigue recuperándose de su moretón en el ojo y ya está usando los remedios de la abuela para lograrlo al tiempo que sigue defendiendo a su esposo de quienes lo han acusado de agresor.