Maneje muy tranquilo con el Seguro de Auto a Bajo Costo de California

¡No rompa la ley!

Si usted maneja sin seguro en su auto, no está cumpliendo las leyes. En California todos los conductores deben tener seguro de auto para cubrir su responsabilidad civil básica en caso de un accidente. Si usted no tiene seguro de responsabilidad civil básica y conduce un vehículo o una motocicleta, está infringiendo la ley. Si le ponen una multa o tiene un accidente y recibe una cita por no tener seguro de auto en ese momento, lo más probable es que le multen e incluso suspendan la matrícula de su vehículo. Con un seguro asequible como el Seguro de Auto a Bajo Costo de California (CLCA), ¡no hay necesidad de que esto ocurra!

Seguro confiable a precio razonable

El Seguro de Auto a Bajo Costo de California (CLCA) está patrocinado por el propio estado de California, lo que permite que su precio sea muy razonable. Además, el programa CLCA ayuda a los buenos conductores, elegibles en virtud de sus ingresos, a poder pagar un seguro de auto que satisface la ley estatal de seguro de auto obligatorio. Cada póliza ofrece cobertura de responsabilidad civil para el conductor principal del vehículo y para los conductores secundarios elegibles, con primas anuales que van desde solo $241 hasta $556. Si usted ha tenido licencia durante 3 años y tiene buen historial de conducir, puede calificar para descuentos adicionales.

Qué incluye la cobertura de responsabilidad básica

En el desafortunado caso de un accidente de tráfico, usted debe estar preparado. El seguro de “responsabilidad civil” le cubre solamente por el daño que usted cause a otras personas y a sus bienes. Este no cubre los gastos médicos suyos, ni el costo de la reparación de su vehículo. (Hay cobertura opcional disponible para eso).

Una póliza básica en virtud de la cobertura del Programa de Seguro de Auto a Bajo Costo de California (CLCA) incluye:

· Hasta $10,000 por persona en caso de ocurrir lesión corporal o la muerte

· Hasta $20,000 por accidente en caso de ocurrir lesión corporal o la muerte

· Hasta $3,000 por daños materiales

Una póliza de CLCA ofrece la cobertura de responsabilidad civil mínima básica que usted necesita para conducir de manera legal —para que no incurra en ninguna sanción— ¡con precios asequibles!

¿Quién califica para el CLCA y cuáles son los requisitos?

Para calificar en el programa de Seguro de Auto a Bajo Costo de California (CLCA), usted debe tener una licencia de conducir de California válida, poseer un vehículo valorado en $25,000 dólares o menos, y haber cumplido al menos 19 años. Además, debe cumplir los requisitos de ingresos por hogar, y proporcionar los comprobantes de ingresos.

¿Cómo me inscribo?

Lleve a cabo los dos pasos siguientes:

1. Complete el formulario de elegibilidad

2. Después complete el proceso de solicitud

• Ahora 100% en línea

O BIEN

• Reúnase con un agente local sin costo alguno

El cuestionario se puede llenar de forma rápida y fácil, pero debe ser completado en su totalidad para avanzar al paso siguiente. Si tiene alguna dificultad con su conexión de internet o si necesita ayuda adicional llame al 1-866-602-8861.