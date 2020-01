Neymar revela cuáles son sus series favoritas en un divertido test

El astro brasileño siempre hace reír a sus seguidores en Instagram

Neymar es un usuario muy activo de Instagram, publica fotos constantemente y por supuesto, stories.

Así que el astro brasileño no se ha escapado de la moda de los filtros y tests en la red social. La última sorpresa que le dio a sus seguidores fue a través de un quiz en el que contestó varias preguntas al azar.

El filtro que uso Neymar fue “Arquivo Confidencial” donde apareció la pregunta sobre sus series favoritas, donde incluyó The Balcklist, You y Game of Thrones.

Mira sus respuestas:

Em seus Stories, Neymar fez uma brincadeira respondendo algumas perguntas. Séries favoritas, desenho favorito, ídolo e mais. Dá uma olhada! 🤣 Crédito: Instagram/neymarjr pic.twitter.com/eVy8D78kMK — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) January 15, 2020

Para sorpresa de muchos, Neymar olvidó mencionar La Casa de Papel. El futbolista ya había expresado que era fan de la serie española, pero esta vez no la incluyó en sus favoritas.