Nicky Jam será homenajeado en segunda edición de los Premios Tu Música Urbano

View this post on Instagram

@nickyjampr EL FÉNIX 🦅, con más de un billón de reproducciones en todos sus videos de YouTube y plataformas musicales, se convierte en el galardonado de Premios Tú Música Urbano 2020 por su gran trayectoria en el GÉNERO DE LA HISTORIA.🎶⚡ ¡Este próximo 5 de marzo solo en #PTMU2020! . . . @soraandcompany1 @mrandmrsent @telemundo @telemundopr @coliseopr