Cruz Azul ya no se puede permitir otro ridículo y deberá ganarle al San Luis

La 'máquina' perdió en la jornada 1 ante Atlas

Este viernes continuará la actividad de la jornada 2 de la Liga MX, misma que tendrá dos encuentros que lucen atractivos.

Primero, Atlético San Luis hará su presentación en el Estadio Alfonso Lastras cuando reciban a Cruz Azul, que viene de un duro revés en la jornada inaugural, pues cayeron en el Estadio Azteca frente al Atlas.

Los de Robert Dante Siboldi no pueden permitir que los fantasmas aparezcan tan pronto en este torneo, por lo que será una buena oportunidad para darle vuelta a la página rápidamente y buscar tres unidades contra los potosinos, que lucieron solidez defensiva en la fecha 1 ante los Tigres, rescatando un empate sin goles en el Volcán.

Más tarde, será el debut del Puebla en el Clausura 2020, luego de que pospusieron su juego de la jornada 1 ante América por calendarización de la Liga MX, el conjunto camotero recibirá en el Estadio Cuauhtémoc a los rojinegros del Atlas, que sorprendieron a propios y extraños al superar a la Máquina en el Coloso de Santa Úrsula.

Un partido de pronostico reservado, pues ambos planteles no son tan vastos, y los poblanos ya no contarán en este torneo con el delantero canadiense Lucas Cavallini, quien emigró a la MLS. Quien enfrentará a su ex equipo será Osvaldo Martínez, que luego de salir de los rojinegros, firmó con el cuadro poblano.