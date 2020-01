El Heredero, la canción que rinde homenaje a Don Cruz Lizárraga

View this post on Instagram

👑15 ENERO 2020👑 . . . . #musicabandamexicana #musicabandasinaloense #músicabandas #musicabandavip #HuyaHuya #musicabandamix #germánlizarraga #musicabanda❤️👌 #musicabandaenvivo #musicabandas #germanlizarraga #EstrellasDeSinaloa #bandasinaloensemazatlan #músicabandasinaloense #músicabanda #musicabanda #bandasinaloense