¡Hay esperanza! Carlos Vela podría regresar a la Selección Mexicana

Al mexicano le gustaría ir a Tokio 2020

Tras haber señalado que sería imposible que volviera a vestir la playera de la Selección Mexicana, ahora Carlos Vela ofreció un discurso diferente durante una entrevista, dejando una esperanza de que podría volver al cuadro tricolor.

El jugador del LAFC destacó que su relación con Gerardo Martino siempre ha sido buena, basada en la comunicación y el respeto, por lo que siempre está en contacto con él. “Siempre lo he dicho claro, yo en su momento hablé con el ‘Tata, le manifesté lo que sentía y siempre estoy abierto a hablar con él. No te digo solo para ir. Yo siempre le felicitó, él me felicita cuando hago algo, tenemos relación, tenemos una comunicación seguida y no es un sí voy a ir o no voy a ir”, dijo Vela.

⚽️: Carlos Vela declaró que la comunicación con Gerardo Martino es continúa por lo que no descarta regresar a la Selección Mexicana: "Siempre lo he dicho claro, hablé con el Tata, le manifesté lo que sentía, siempre estoy abierto a hablar con él. Siempre lo felicito…(1/2) pic.twitter.com/rv6A9b5i7M — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) January 16, 2020

Y a pesar de hacer un guiño al combinado azteca, Vela también destacó que en este momento existen jugadores jóvenes que están en camino a realizar un proceso de la mano de Martino para Qatar 2022.“Yo creo que para empezar, ahorita la selección está muy bien, tienen jugadores muy buenos y tampoco es que estén necesitándome ni que nadie este robándome, yo creo que tomé mi decisión, la respeto. Después todo lo mejor para el fútbol mexicano, yo creo que todos queremos que nos vaya bien y podamos algún día ser campeones del mundo”, señaló Vela, quien jugó los Mundiales de Rusia 2018 y Sudáfrica 2010.

Igualmente, el delantero apuntó que sería bonito ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: “Si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Si me lo plantean… no hay locuras en esta vida”.

¿Les gustaría verlo en #Tokio2020 con la Selección 🇲🇽? 😍 Carlos Vela ve con buenos ojos asistir a Juegos Olímpicos… 😎 "No hay locuras en esta vida”. 🗣 DETALLES. 👇https://t.co/ASaSOEJndx pic.twitter.com/F67KVvZt76 — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) January 17, 2020

La última vez que Vela defendió la playera del Tri fue en el partido del pasado Mundial cuando perdieron 2-0 ante Brasil en octavos de final.