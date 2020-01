A Charlize Theron le pidieron un beso de lengüita, pero en la nariz

La estrella de Hollywood ha confesado cómo fue su peor cita

Puede que Charlize Theron sea considerada una de las mujeres más hermosas de la meca del cine, pero ella siempre ha sostenido que ese estatus no hace más que complicarle la tarea de conocer posibles intereses amorosos y, de hecho, hace ya tiempo que renunció a buscar pareja precisamente porque ningún hombre se comporta con normalidad en su presencia.

Por otra parte, la actriz está demasiado ocupada con su papel de madre y su carrera profesional como para perder el tiempo en citas, en especial las que parecen sacadas de una historia de terror y de las que ya ha vivido unas cuantas.

“Cuando tenía veintitantos años, salí con un chico que era increíblemente atractivo. Me gustaba, y mucho“, ha explicado a su paso por el programa de Jimmy Kimmel para recordar una de esas veladas que le gustaría borrar de su pasado. “Pasó a buscarme, fuimos a cenar… lo pasamos muy bien y yo pensaba que iba todo de maravilla“.

La parte extraña llegó cuando regresaron en coche a casa de la intérprete y ella empezó a desplegar un lenguaje corporal que indicaba que esperaba despedirse con algo más que un abrazo. Tras un beso inicial que pareció sacado de una película, el chico en cuestión hizo algo que ella no se esperaba.

“Se apartó ligeramente y me dijo: ‘Quiero que me beses la nariz’. Les juro por mi vida que eso es lo que dijo. Jamás se me olvidará porque no he vuelto a conocer a otra persona que le guste que alguien se lo monte con su nariz. No me he vuelto a cruzarme con nadie así“.

En un principio Charlize reaccionó como si se tratara de una broma y le dio un casto beso en la nariz, pero eso no era lo que él esperaba: “Me dijo que no, que quería que le besara con lengua la nariz”. Y acabó todo para la actriz.