Enseña a caminar a su hija con parálisis cerebral, las imágenes te emocionarán

Kinley quiere ser una estrella de YouTube y sueña con tener su propio canal de cocina

La inspiradora publicación de Facebook de una madre de Carolina del Norte muestra los primeros pasos sin ayuda de su hija de 4 años.

Shanell Jones descubrió que algo no iba bien con su hija, Kinley, cuando fue diagnosticada con un caso leve de parálisis cerebral. Solo tenía 2 años.

“Fue un shock para todos nosotros, para mis padres también”, dijo Jones a Good Morning America. “Nos estábamos mirando los unos a los otros pensando qué podíamos”.

Jones compartió dos videos en su página de Facebook a principios de enero que se hicieron virales. En las imágenes muestra el increíble viaje transformador de su hija. Hace un año Kinley consiguió dar unos pasos ayudada por unos aparatos ortopédicos en sus piernas. Aún así, se la ve sonreír todo el tiempo.

En el segundo video, que es de principios de este mes, Kinley da sus primeros pasos ya sin ayuda de su andador. ¡Es un gran logro!

La motivación de la pequeña Kinley e inspiradora.

“Es tan joven y no comprende realmente que no puede caminar tan bien como los demás”, dijo Jones. “Hay tantas veces que ella quiere darse por vencida y no lo hace”.

Según la Clínica Mayo, la parálisis cerebral es un grupo de trastornos causados ​​por daños en el cerebro en desarrollo. Los síntomas, que pueden incluir rigidez muscular, falta de equilibrio, movimientos lentos, retrasos en el desarrollo de habilidades motoras, dificultad para caminar, dificultad para hablar o movimientos involuntarios, generalmente aparecen durante la infancia.

La parálisis cerebral puede afectar una extremidad, un lado del cuerpo o todo el cuerpo del paciente. Los síntomas no suelen empeorar con la edad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican que la parálisis cerebral es la discapacidad motora más común en los niños. Aproximadamente uno de cada 323 niños tiene parálisis cerebral, según la Red de Monitoreo de Discapacidades del Desarrollo y Autismo de los CDC.