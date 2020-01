Lucas Cavallini sin pelos en la lengua: “La presión en la MLS no es muy grande comparada con México y Uruguay”

El goleador canadiense bromea sobre su nacionalidad y el arribo de jugadores de la Liga MX

LOS ÁNGELES – Lucas Cavallini no es el goleador más famoso de la creciente lista de futbolistas que han llegado este año a la MLS provenientes de México.

Pero el canadiense se perfila para ser uno de los más rentables y es sin duda el más sincero de todos, al menos para hablar con los reporteros.

Esta semana en el Día de Medios de la MLS en el estadio del LAFC, el atacante de 27 años de edad que fue adquirido del Puebla por el Vancouver Whitecaps, expresó sentimientos encontrados acerca de abandonar México.

“Me gustó todo, la verdad me encantó, fue triste irme de salida porque fue una liga increíble donde me abrieron muchas puertas, la gente me ha tratado muy bien a mí y a mi familia, fue una experiencia muy linda y ojalá un día pueda volver ahí”, dijo Cavallini, casi dejando la impresión de que no quería marcharse.

“Pero no se sabe la vuelta de la vida y yo voy a estar agradecido con México y también con Puebla, una ciudad donde nacieron dos de mis tres hijos. Siempre a México lo voy a llevar en mi corazón”, detalló.

Cavallini se ganó un nombre en la Liga MX al anotar 29 goles en 81 partidos con la Franja luego de arribar procedente del fútbol uruguayo. Sus buenas actuaciones en un equipo modesto le permitieron llamar la atención de la MLS. Él dice que es un momento interesante en su carrera y que espera ayudar a Vancouver a llegar a los playoffs, aunque descartó sentir presión.

“Presión, no la siento mucho. La presión en la MLS no es muy grande comparada con México y Uruguay. Amas lo que haces, ¿no? Así que no puedes sentir presión”, comentó, y dijo sobre su decisión de venir a la MLS: “Sentí que creyeron mucho en mí y eso fue lo importante… pero también por llegar a un equipo que no solo juega en la MLS, sino también en mi país; va a ser una buena historia, tengo muchas ganas de empezar a entrenar“.

En la charla con los reporteros, el hombre nacido en la provincia de Ontario y que ya destaca con la selección de la hoja de maple se sinceró ante una pregunta acerca de su lado canadiense.

“Yo soy cero canadiense, nada más nací ahí”, declaró el goleador entre risas de sorpresa de parte de los presentes.

“Como mi padre es argentino, la cultura mía era latina, ¿no? Todas las experiencias latinas las tengo yo en la sangre… Solo creciendo (en Canadá) con mis amigos y jugaba todos los deportes, hockey… puedes decir eso. Pero no, yo pienso en español y ya me cambió cómo yo pienso de Canadá. Sí, obviamente orgulloso de jugar en la selección, mi selección, y tratar de hacer historia para mi país”.

Debido a su manera de hablar, sin rodeos, Cavallini posiblemente no dijo las cosas que la gerencia de su nuevo equipo quisiera escuchar.

Incluso, cuando se le preguntó sobre la llegada de goleadores mexicanos al circuito como “Javier Hernández y Alan Pulido, respondió con simpatía: “Sí, yo creo que tienen que sacarle el nombre de MLS y ponerle Liga MX, se están viniendo todos para acá”.

Ya fuera de broma, opinó que con la llegada de futbolistas como ésos, “están armando muy bien esta liga”.