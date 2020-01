¡Que no es para tanto! Bruce Arena opinó que ‘Chicharito’ “no sería el mejor de la MLS”

Para el ex estratega de la Selección de Estados Unidos hay mejores jugadores en la liga estadounidense que Javier Hernández

El ex DT de la Selección de Estados Unidos y ahora timonel de New England Revolution, opinó sobre la muy probable llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández a la MLS y dijo que no será el mejor jugador de la liga.

“Tenemos muchos buenos jugadores; Carlos Vela probablemente entraría en la discusión. Tengo a Carles Gil, en New England. Casi todos los equipos de la liga tienen jugadores sobresalientes. No creo que ‘Chicharito’ sea el mejor jugador de la liga”, explicó.

¡Ataca de nuevo! 🤬🤯 Bruce Arena, conocido 'enemigo' del futbol mexicano, habló sobre la posible llegada de #Chicharito a la #MLS con #LAGalaxy y no le pintó un buen panorama… ¿Qué opinas de sus polémicas declaraciones? pic.twitter.com/vDtxVXVgSo — Caliente Books (@CalienteBooksMX) January 16, 2020

Sin embargo, reconoció el talento del mexicano que llegará proveniente del Sevilla y mencionó que su arribo le hará bien al futbol de Estados Unidos.

“Creo que sería una gran adición. Viví en el mercado de Los Ángeles durante los últimos 10 años. Han querido a Chicharito en la MLS durante mucho tiempo, y él va a ser natural en este mercado”, agregó.

👉🏼😗👈🏼 🇲🇽 C H I C H A R I T ⚽️#UEL #WeareSevilla pic.twitter.com/YvcQf5d8op — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 19, 2019

Aunque para cerrar el fichaje de Hernández aún falta que los clubes involucrados afinen algunos detalles, la llegada del jugador parece inminente y está generando opiniones en todos los rincones donde hay fanáticos del futbol en Estados Unidos.