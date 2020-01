10 tips para aprovechar mejor el espacio de un closet pequeño

Saca el máximo provecho a un espacio pequeño

Hay una frase que dice: “todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar“. En el caso de los armarios, aplica sin duda, sobre todo cuando nuestro guardarropa no es tan grande como el de las enormes mansiones que vemos en internet. Lleva a cabo estos 10 consejos y sin duda le sacarás el máximo provecho a cualquier pequeño espacio que se encuentre en tu closet.

1- Antes que cualquier otra cosa, lo primero que debe realizar es una limpieza profunda de tu ropa. Selecciona toda la que ocupas regularmente, pero sobre todo, separa aquella que ya no utilizarás o que, incluso, jamás te has puesto. Busca la manera de donar las prendas que estén en buenas condiciones.

2- Usualmente tenemos nuestra ropa colgada, dejando libre todo el espacio debajo, por lo que agregar alguna cómoda dentro del armario, hará que, sin duda, le saques provecho a ese hueco inservible.

3- Aprovechar el armario, no quiere decir que no se utilicen lugares de la habitación fuera del closet para mejorar la organización del mismo, por lo que utilizar estantes tubulares, no sólo te ayudarán a tener otra opción para colocar tu ropa, sino también te puede servir para ordenar las prendas que te estarías poniendo en la semana.

4- Si es posible, debes asegurarte de que tu guardarropa tenga puertas corredizas para que no se necesite desocupar de algún espacio que podrías utilizar.

5- Los cestos ayudan a guardar diversos artículos desde zapatos, accesorios, ropa de entrenamiento, pijamas y más, todo en un pequeño espacio y sin que se vea desordenado.

6- Agregue un segundo nivel a su closet, para que ahí pueda acomodar más artículos. No sólo prendas, sino también accesorios de su cama como colchas y demás objetos que no sabría dónde poner.

7- Organiza tus zapatos en los cubículos de tu armario de manera en que estén contrapuestos para que ocupen menos espacio. Incluso, si el calzado lo permite, podría apilar uno sobre otro de manera contraria y cabrían hasta dos pares en un mismo espacio.

8- Hablando de este tema y específicamente para las zapatillas, existen módulos tubulares que podría colocar en alguna de las paredes de su habitación donde sienta que no desentone con el decorado y colgar el calzado por medio de su tacón.

9- Los percheros no son sólo grandes instrumentos en la recepción de su hogar, sino que dentro de su dormitorio, puede ayudarle a encontrarle un espacio a sus sombreros o abrigos que ocuparían mucho espacio en su closet.

10- Genera grupos de ropa en tu closet para mayor organización, ya sea por tipo, color o algún sistema personalizado, pero con el fin de que encuentres siempre las prendas que quieres dónde deberían estar y no entre un mundo de cosas.