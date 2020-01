Fans piden a Harry Styles cancelar show en Super Bowl

Seguidores del cantante pidieron que no se presente en apoyo a Colin Kaepernick

Luego de que Harry Styles confirmara que actuará en la fiesta previa al Super Bowl LIV de la NFL, seguidores del cantante pidieron que no se presente en apoyo a Colin Kaepernick, ex quarterback de San Francisco que fue borrado por la liga por sus múltiples protestas contra la violencia racial.

Los fanáticos del ex One Direction argumentaron que el intérprete se ha manifestado en contra de la violencia racial y el abuso policial, por lo que no debería de ser parte del espectáculo que la NFL organiza previo al Super Bowl.

“Harry, tienes que hacer algo, decir algo, por favor no lo hagas”, publicó el usuario @hrtbrkharry.

El año pasado, la NFL y Pepsi, patrocinador de los eventos musicales de la liga, recibieron una respuesta negativa de parte de Rihanna cuando se le pidió ser parte del tradicional show de medio tiempo, también en solidaridad con Colin Kaepernick.

En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, que se realizará el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, se presentarán Jennifer Lopez y Shakira.

¡Latinas mandan en Miami! Demi Lovato cantará el himno en Super Bowl

Jennifer López se olvida del Super Bowl en la cama, pero con sus hijos