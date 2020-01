Tarjeta Roja: Pese a todo, este 2020 podría ser ‘el bueno’ para Cruz Azul

No importa como inició el campeonato para la máquina, el 2020 es todavía muy largo

Dos jugados , dos perdidos. Cruz Azul empezó peor de lo esperado el clausura 2020, también terminó pero de lo esperado el Apertura 2019, pero eso no es suficiente para considerar despedir a Siboldi…

Cruz Azul y Siboldi se roban las portadas del día. 🚂🔹️ pic.twitter.com/iLPH19gXHy — HistoriaAzul (@Historia_Azul) January 18, 2020

Y es que quizás este sí pueda ser el año ‘bueno’ para el Cruz Azul, siempre y cuando se tomen las acciones pertinentes, cosa que en la institución, no suele ocurrir.

Cruz azul tiene un gran plantel, que seguramente bien dirigido podría llegar lejos, es más… ¡bien dirigido ha llegado lejos! pero el artífice de eso está lejos de ser Robert Dante Siboldi.

Este perrito fue lo mejor del partido Atlético San Luis contra Cruz Azul. La Máquina sigue con la crisis y Atlético San Luis le gana el Partido 2-1 los Cruz Azulinos vayan pensando en el siguiente Torneo. pic.twitter.com/kYGSLHxlHG — Héctor Coronado (@HctorCoronado12) January 18, 2020

Y no porque no sea un buen técnico, lo ha demostrado, fue campeón con un equipo bastante modesto en Santos, pero Cruz Azul es diferente, en Cruz Azul no basta ser un ‘buen técnico’ porque Memo Vázquez lo es y Caixinha, también lo es…

En Cruz Azul hay que tener un proyecto que le cambie la mentalidad a todos los jugadores y los convierta de fracasados en héroes, hace falta conocer el fútbol mexicano pero tener una mentalidad que se salga de los estándares de la Liga MX. Hay que ser el ‘Turco’ Mohamed, el técnico que la directiva no quiso firmar porque era el capricho de Ricardo Peláez.

En fin, sobre eso ya ni llorar es bueno, pero sí es un ejemplo claro de un plantel brillante pero hundido y que un buen líder puede sacar adelante, incluso este mismo año.

Cruz Azul está a tiempo de dar un golpe de timón, contratar un técnico de envergadura que recupere a los futbolistas y que le saque de encima ese manto de fracaso que seguirá teniendo hasta que no llegue el campeonato.

